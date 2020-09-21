İyi Parti'de ağır toplar çizik yedi
|21 Eylül 2020 10:45
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İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultayı dün Ankara'da yapıldı. Meral Akşener, bin 289 oy alarak bir kez daha partisinin genel başkanı seçildi. Asıl rekabet ise, Genel İdare Kurulu seçimlerinde yaşandı. Çarşaf liste olarak girilen seçimlerde, ilk 75 ismin Meral Akşener'in 'anahtar listesi' olduğu bilgisi kulislere yayıldı.
'Tercih edilmeyecekler listesi' ortalığı karıştırdı
Merkez Disiplin Kurulu'nun 11 asıl ve yedi yedek üyesi seçim yapıldı, 50 kişilik Genel İdare Kurulu üyeleri de belli oldu. Kurultay sırasında delegelere dağıtıldığı iddia edilen 'tercih edilmeyecekler' listesi İYİ Parti'yi karıştırdı.
"İlk 75'te de Olsa Tercih Edilmeyecekler" başlıklı listede şu isimler yer aldı: Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk, Ayhan Erel.
Ağır topların üzeri çizildi
Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Berna Biçer ve İsmail Koncuk ise ne Genel İdare Kurulu'na ne de Merkez Disiplin Kurulu'na giremedi. Çizik yiyen diğer isimlerden Aylin Cesur, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel ve Aydın Adnan Sezgin, Genel İdare Kurulu'na yedek üye seçildi.
'Koltuk onların adamlık bizim olsun'
Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray da listeye sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Koncuk, "İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, GİK adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun" ifadelerini kullandı.
Demirel'in doktoru ve İsmet Sezgin'in yeğeni
AytunÇıray ise "Bu listede asıl hedef merkez siyasetçilerin tasfiyesidir. Demirel'in doktoru.. İsmet Sezgin'in yeğeni.. Ve bendeniz bunun işaretidir. Başarıp başaramadıklarını göreceğiz. Onlar da görecek. Samimiyet ve ilkeler testidir bu!" dedi.
Merkez Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Ethem Baykal 1.137
Sena Aksakallı 1.134
Batuhan Yılmaz 1.123
Furkan Kamalak 1.095
Şeyda Şahin 1.089
Süleyman Çetin 1.088
Baha Cankut Sarıtaş 1.075
Mehmet Şerif Avcı 1.056
Zeynep Şeyda Irmak 1.049
Öncül Kazancı 993
Akın Uyar 923
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