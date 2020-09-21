Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|21 Eylül 2020 10:51
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MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek."
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKKlı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/GmM1iyTUZd
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