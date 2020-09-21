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AppGallery ile her hafta 30 bin TL değerinde HUAWEI Mate Xs kazanma fırsatı

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor. Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de 14-27 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak özelkampanyaya katılan herkes kazanıyor, kampanyada boş yok.
 21 Eylül 2020 11:12
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AppGallery ile her hafta 30 bin TL değerinde HUAWEI Mate Xs kazanma fırsatı

Dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan AppGallery, barındırdığı yüzlerce yerli ve yabancı uygulama ile kullanıcılarına fayda sağlamaya devam ediyor. Android tabanlı tüm akıllı cep telefonu ve tabletlere yüklenebilen AppGallery'de 14-27 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak özelkampanyaya katılan herkes kazanıyor, kampanyada boş yok.

Bu indirim ve fırsatlardan yararlanabilmek için Huawei kimliği ile AppGallery üzerinden "AppGallery ile Hep Kazan" için hazırlanan uygulama listesinden kampanya süresi içerisinde 1 uygulama indirildiğinde Şanslı Çarkı çevirmek için 1 hak kazanılabilecek. Şans çarkını çeviren kullanıcılar mutlaka bir ödül kazanıyorlar. Şanslı Çarkı çevirerek kazanılabilecek ödüller arasında 30 TL değerinde n11.com hediye çeki, tüm operatörlerde geçerli Günlük 500 MB internet paketi, Günlük 1 GB internet paketi, Haftalık 1 GB internet paketi, Haftalık 2 GB internet paketi ve 50TL değerinde Huawei Online Mağaza hediye çeki bulunuyor.

Bu hediyeler sonrasında kullanıcılar, eğer isterlerse kişisel bilgilerini dolduracakları bir sayfaya yönlendiriliyorlar. Bilgileri doldurmasıyla o hafta yapılacak olan özel çekilişe katılma hakkı kazanan kullanıcılar her hafta 1 adet Mate Xs, 5 Adet MateBook D15 ve 25 Adet Watch GT 2 ürünlerinden birini kazanma şansı yakalayacaklar. Milli Piyango tarafından yapılacak haftalık çekilişin kazananları, Ad, Soyad ve Şehir bilgileriyle birlikte, 14.09.2020 ile 20.09.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilk hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 30.09.2020 tarihinde, 21.09.2020 ile 27.09.2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ikinci hafta çekiliş sonuçlarını içerecek şekilde 07.10.2020 tarihinde Birgün Gazetesi'nde yayınlanacak.

Her bir kullanıcı anlık ödül kazanma hakkından haftada 1 kere, haftalık ürün çekilişinde ise haftalık 10 katılım hakkına sahip olacak.

Tüm Android işletim sistemli cihazlara açık olan AppGallery uygulama mağazası, hepsi basit ve sorunsuz bir tarama deneyimi ile arama yapılabilen haber, sosyal medya, eğlence ve daha fazlasını içeren 18 kategoride uygulama bölümüne sahip. Kullanıcıların bulamadığı bir uygulama varsa, tek yapmaları gereken uygulama adını 'İstek Listesine' göndermek. Bu uygulama AppGallery'de yerini aldığında, talep eden kullanıcı bilgilendiriliyor.

AppGallery, her türlü Android işletim sistemli cihaz için aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir:

https://consumer.huawei.com/tr/campaign/appgallery...
Memurlar.Net
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