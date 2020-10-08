İsteğe bağlı iştirakçilikte geçen süreler, ek göstergede dikkate alınır mı?

SORU: 5434'e tabi devlet memuru bayanım. 14 yıl 9 ay memuriyet hizmetim ve 1yıl ücretsiz izin borçlanıp geri ödemem var. İkinci istifamı edip, geri kalan 4 yıl 3 ayı iştirakçi emeklilikten ödeyip 20 yıllık hizmet süremi tamamlamak istiyorum. Bu şartlar altında emekli ikramiyesi alabilir miyim?

CEVAP: 14 yıl 9 ay memurluk hizmeti olan bayan memur çalışmadan 20 yıl hizmetini nasıl tamamlayabilir? Ve emeklilik ikramiyesini nasıl alabilir? Sorunuz özelinde sosyal güvenlik durumunuzu değerlendirmekteyiz.

Bugün için 14 yıl 9 ay hizmeti olan memurlar 5434 e tabi memurlardır. 5434'e tabi olup da, 10 yıllık hizmetini doldurduktan sonra istifa edenler, herhangi bir yerde çalışmamak ve primlerini kendileri yatırmak kaydıyla, memurluk hizmetleri üzerinden emekli olabilmektedir.

Bu şekildeki uygulama kamuoyunda oluşan adıyla çalışmadan emeklilik, kanunda yer alan ifadesiyle de İsteğe bağlı iştirakçilik sistemidir.

İsteğe bağlı iştirakçilik genel olarak memurluk statüsünden emekli olmak için aranılan hizmet süresini çalışmadan, ancak SGK prim tutarlarının tamamını kişiler tarafından SGK na yatırmak suretiyle bir anlamda hizmet satın almak ve bu şekilde emeklilik için gerekli olan hizmet süresini tamamlamaktır.

Kısa açıklamamız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz:

-14 yıl 9 ay hizmetiniz olması nedeniyle isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak için görevinizden istifaen ayrılmanızın mümkün olacağını,

-Görevinizden ayrıldıktan sonra isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanmak için 6 AY İÇİNDE Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak talepte bulunmanız gerektiğini,

-İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlandığınız süresi içerisinde, yani her ay SGK ya para yatırdığınız tarihlerde zorunlu olarak bir işte çalışmamanız gerektiğini, yani işçi, esnaf vb. gibi SGK primleri ödenecek bir işte çalışmamanız gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Ayrıca;

- İsteğe bağlı iştirakçilik süresinde hizmet kazanılan süreler kazanılmış hak aylık derecenizde ve kıdem aylıklarında değerlendirilmez. Örnek olarak, 2. derece 2. kademede ve 1600 ek göstergeli görevde iken ayrılıp isteğe bağlı iştirakçilik süresinde de 1. derece 3. kademeye gelindiğini farz edelim, bu durumda 1. derecenin ek göstergesi uygulanmaz.

- İsteğe bağlı iştirakçilik süresi memurların EMEKLİLİK İKRAMİYESİNDE SAYILMAZ. Sadece memurluk hizmet süresinin tam yıllarına ödenir. Sizin durumunuzda da daha önce kullanıp borçlanma yaptığınız 1 yıl ücretsiz izin süreniz de dahil olarak 14 tam yılınıza emekli ikramiyesi ödenir, memurluktan kalan 9 ay ve isteğe bağlı iştirakçilik sürelerinize ikramiye ödenmez.

- Memurların emekli aylık ve emekli ikramiyeleri de hem hizmet hem yaş olarak emeklilik şartlarını kazanıp aylık bağlandığı tarihte ödenir, daha önce ödenmez.