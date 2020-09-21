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Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal: Faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısı şu ana kadar bulunmuyor
 21 Eylül 2020 11:36
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Faizsiz konut edindirme sistemi yasalaşıyor

- Her geçen gün büyüyen faizsiz konut edindirme şirketlerine regülasyon geliyor. Sektörle ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan yasal mevzuatın yıl sonuna kadar hazır olması bekleniyor.

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'de "faizsiz bankacılık" gibi büyümesini hızla sürdüren ve satışlarını artıran "faizsiz konut" sektöründe faaliyet gösteren şirketlere regülasyon geleceğini söyledi.

Bu alanda şirket sayısının 35'lere kadar yükseldiğini dile getiren Akbal, faizsiz konut ve otomobil finansmanı sisteminin yasal altyapısının şu ana kadar bulunmadığını anlattı.

Akbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın BDDK bünyesinde konu ile ilgili bir çalışma başlattığını kaydederek, "Hükümet bu konunun üzerinde titizlikle duruyor. Yasal mevzuatın 2020 sonuna kadar hazır olacağını düşünüyoruz. Hükümetin yasal düzenlemesiyle sistem ve katılımcılar güvence altına alınacak." dedi.

Konut ve otomobil alımına yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finansman sisteminin, özellikle faiz hassasiyeti bulunan ya da banka kredisindeki ek faiz maliyetini yüklenmek istemeyen kesimler tarafından ilgi gördüğünü vurgulayan Akbal, sistemin Türkiye'deki toplam konut satışlarından aldığı payın yüzde 15'e yaklaştığını bildirdi.

Akbal, "Yıl sonuna kadar yapılacak regülasyon sayesinde sistemin yasal güvenceye kavuşmasının da olumlu etkisiyle bu payın ikiye katlanacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Devlet güvencesi olmaması büyük risk"

Eyüp Akbal, son yıllarda sektördeki firma sayısı ve satışlardaki artışın bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Hem bu alanda faaliyet gösteren firmalar için sermaye şartı aranmaması, hem de sisteme dahil olan katılımcıların bu firmalara yaptıkları ödemelerin devlet güvencesinde olmaması sisteme ilişkin önemli riskler oluşturuyor." dedi.

Sistem dahilindeki katılımcı sayısının 250 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini aktaran Akbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yasal düzenleme için sektör adına Ankara ile görüşmeleri Fuzulev olarak yürütüyoruz. Sistemde şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olmasının sistemin risk içermediği anlamına gelmediğini kamu otoriteleriyle paylaşıyoruz. Çünkü bu aslında bir ekonomik model. Ama daha önce çok ciddi rakamlar oluşmadığı için hükümetin dikkati bu noktaya çekilmedi, herhangi bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç görülmedi. Ama geldiğimiz nokta itibarıyla son 4-5 yıldır sektörde ciddi anlamda birçok firma çıkmaya başladı. Artık hükümetin dikkatini de çekmeye başladı. Kesinlikle bu sisteme bir regülasyon gelmesi lazım."

- "Ciddi anlamda sermaye şartı isteneceğini öngörüyoruz"

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Akbal, görüşmelerden aldıkları mesajlara değinerek, regülasyon geldiğinde firmalardan çok ciddi anlamda bir para isteneceğini öngördüklerini söyledi.

Bankacılık lisansı için çok ciddi sermaye şartının istendiğini anımsatan Akbal, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim sektördeki firmalar için de benzer bir şart olacak. Tabi banka kurmak için sadece sermaye yeterliliğiniz değil; tecrübeniz, ticari anlamda geçmiş dönemde yaşanmış herhangi bir olumsuzluğunuz olmaması önemli. Bütün bu unsurlar toplandığında bizim de karşımıza ciddi bir regülasyon çıkacak. Regülasyonla birlikte işlemler garanti kapsamına gireceği için talebin de önemli ölçüde artacak."

Akbal, faizsiz finansman sisteminde konut bedelinin tamamı için finansman sağlanabildiğini kaydederek, bu durumun özellikle dar gelirli ve birikimi olmayan kesim için sistemi cazip kıldığını vurguladı.

Özellikle dar ve ortanın altı gelire sahip olanların tasarrufuna talip olduklarını ifade eden Akbal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Banka kredisinin getirdiği faiz yüküyle konuta toplam ödenen rakam ciddi şekilde artıyor. Kredi aldığınızda 2 kat maliyet oluşabiliyor. Tasarrufa dayalı faizsiz finans sisteminde ise paranın herhangi bir maliyeti olmuyor. Sistem herhangi ek bir mali yük içermediği için vatandaş rahatlıkla evine ve arabasına sahip olabiliyor. Sadece biraz sabretmek gerekiyor."
Anadolu Ajansı
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