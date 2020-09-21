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Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul

Kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda, engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek
 21 Eylül 2020 11:39
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Keçiören Belediyesi'nden engelliler için örnek okul

Keçiören Belediyesi, engellilere yönelik eğitim faaliyeti sunacak olan okulun yapımında sona yaklaştı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kısa süre sonra hizmete açılacak olan okulda, engellilerin sosyal hayata katılımı için birçok faaliyet düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eğitimde engellilere yönelik fırsat eşitliğini üst seviyelere çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Altınok, "'Engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engelleri kaldırmak lazım' diyerek yapımına başladığımız engelli okulu projemizi kısa sürede tamamlayacağız. Ovacık'ta inşa ettiğimiz engelli okulumuza ailelerimiz engelli ebeveynlerini getirerek eğitim hizmetimizden faydalanacaklar. Okulumuzun içinde aile eğitim terapi odası, bireysel çalışma odası, sosyal faaliyet odası, bakım odası, dinlenme odası ve çocuk oyun alanları bulunacak." ifadelerini kullandı.

- "Engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık"

Keçiören Ovacık'ta engelsiz eğitim için kurulan okulun, örnek bir proje olduğunu aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"1994 yılında ilk göreve geldiğimizde engellilerimizi sosyal yaşama dahil etmek için çeşitli projeler geliştirerek sosyal belediyeciliği yukarı taşıdık. O yıllarda engelli ve yaşlı hizmetlerine dair bir kurumumuz dahi yoktu, şu anda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müz var. Bizler engellilerimiz için sivil toplum kuruluşlarımızla el ele çalıştık ve kurumlarımızın kurulması adına nefer olduk. 'Engelsiz şehirler', 'engelsiz kentler', 'engelsiz yaşam' adı altında çıktığımız yolda bugün yasaların değişmesi ve engelsiz şehir hedeflerinin belirlenmesinde gayretlerimizin, emeklerimizin büyük katkısı olmuştur."
Anadolu Ajansı
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