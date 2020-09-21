Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
|21 Eylül 2020 11:39
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Türkiye Acil Tıp Derneği, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Demircan'ın koronaya yakalandığını duyurdu.
Türkiye Acil Tıp Derneği'nin paylaşımı şöyle:
"Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz."
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