Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

2005 YILINDA 4/B'Lİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLAN, NASIL EMEKLİ OLUR? 2000 yılında sigorta girişi, 2005 yılında sözleşmeli personel, 2011 yılında memur olan kişi sosyal güvenlik anlamında 5434 sayılı Kanuna değil 5510 sayılı Kanuna tabi olur. Sadece emeklilik yaş ve emeklilik hizmet süresi açısından 5434 e tabi olurlar.