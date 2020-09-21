Yaşlı kadın maske takmayanlar yüzünden gözyaşı döktü

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan maske denetiminde, vatandaşların maske kullanımları kontrol edildi.

Denetimler kapsamında maske takmayan vatandaşlara para cezası kesildi. Ceza yazılan vatandaşlardan, polise tepki verenler oldu.

"BİZİM SONUMUZ NE OLACAK"

3 maskeyi üst üste taktığını söyleyen 72 yaşındaki yaşlı kadın ise, "Böyle bizim sonumuz ne olacak. Onlar da taksalar maske. Onlar böyle yaparken hiçbir hastalık gitmiyor. Bakın ben kaç tane taktım maske. Maske takmıyorlar ondan hastalık yayılıyor. Bizim canımız yok mu? 72 yaşımdayım şu an üç tane maske takıyorum." sözleriyle maske takmayanlara tepki gösterdi.