Vali, maske takmayan il milli eğitim müdürünü uyardı
|21 Eylül 2020 12:06
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Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, sosyal medya hesabından, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ancak İl Müdürü Yılmaz ve çocuklarda koronavirüs tedbirleri kapsamında maske bulunmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemeleri, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun dikkatinden kaçmadı.
VALİDEN FOTOĞRAFIN ALTINA YORUM
Vali Seymenoğlu, bu fotoğrafın altına yazdığı yorumda, Yılmaz'a koronavirüs vakalarının arttığı bugünlerde örnek olması gerekirken, maske takmamasının kötü örnek oluşturduğunu söyledi.
Vali Seymenoğlu, "Müdür bey, çocukları sevindirmek, onlarla bir arada olmak dünyada yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir. Ancak Covid-19 salgınının çok hızlıca arttığı bu günlerde örnek olmanız gerekirken maalesef kötü bir örnek olmuşsunuz. Eminim ki özellikle bu günlerde tekrarlamazsınız" dedi.
İl Müdürü Ömer Yılmaz ise Vali Seymenoğlu'nun yorumuna verdiği cevapta, "Çocukları görünce maskeyi unutmuşuz Sayın Valim" dedi.
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