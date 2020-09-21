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Hakkari'de ele geçirilen anti personel mayını imha edildi

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen patlayıcı imha edildi.
 21 Eylül 2020 12:37
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Hakkari'de ele geçirilen anti personel mayını imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 16 Eylül'de Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Kırmızı Tepe Üs Bölgesi mevkisinde gerçekleştirilen aramada anti personel mayını tespit edildi.

Ele geçirilen patlayıcı ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.
Anadolu Ajansı
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