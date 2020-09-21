İçişleri Bakanlığı: Selefi derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmadık

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Cübbeli Ahmet'in, "2 bin selefi dernek silahlanıyor" ifadesini arkasında durduğunu ve savcıların kendisini çağırması halinde il il belirterek 150 isim vermeye hazır olduğunu söylediğini aktardı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy konuya ilişkin olarak, "selefi" derneklerinin silahlandığı iddialarına kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selefi derneklerinin silahlandığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Ersoy, İçişleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok derneğin kapatıldığını, birçoğuna da para cezası uygulandığını belirtti.

İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığınca konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiğinin altını çizen Ersoy şunları kaydetti:

"Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Paylaşılan ilk demeçten sonra derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır. Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir."