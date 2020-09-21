Samsun'da nikah memuru bu kez oğlunun nikahını kıydı
|21 Eylül 2020 12:42
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Samsun'un Havza ilçesinde nikah memuru Necati Karaoğlan, oğlu Kadir ile gelini İrem'in nikahını kıydı.
Bugüne kadar yüzlerce çiftin mutluluğuna ortak olan, bu çiftlerin mutluluklarını resmileştiren Havza Belediyesi Nikah Memuru Necati Karaoğlan, bu kez özel bir düğün salonunda oğlunun nikahını kıydı.
Nikahı kıyarken oldukça heyecanlı olduğu gözlenen nikah memuru Karaoğlan, genç çiftin bir ömür mutlu olmalarını dileyerek, şahitler ve davetliler huzurunda evlilik cüzdanlarını verdi.
Karaoğlan nikaha katılanlara teşekkür ederek, "Oğlumun nikahını kıymaktan onur duydum. Çok güzel bir duygu. Bir kızım var o evli. Bu gururu yaşadığım için mutluyum." diye konuştu.
Damat Kadir Karaoğlan ise her zaman nikahını babasının kıymasını istediğini ifade ederek, "Benim için çok özel bir gün oldu." dedi.
Gelin İrem Karaoğlan da farklı bir duygu yaşadıklarını belirtti.
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