AYM, belediye başkanlarının dava açma yetkisinin iptali istemini görüşecek
Anayasa Mahkemesi (AYM), "Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği"ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini 24 Eylül'de esastan ele alacak.
|21 Eylül 2020 12:46
|Yazdır
Anayasa Mahkemesi (AYM), "Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği"ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini 24 Eylül'de esastan ele alacak.
Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Belediye Kanunu'nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
Anayasa Mahkemesi başvuruyu, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.
Belediye Kanunu'nun iptali istenen, "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23. maddesinin üçüncü fıkrası, "Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir." hükmünü içeriyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Ümraniye Sapığı' diye yanlış kişi tutuklanmıştı, AYM 'hak ihlali yok' dedi
21 Eylül 2020 12:49
|AYM'ye bireysel başvuru 272 bin kişinin umudu oldu
20 Eylül 2020 11:15
|AYM'den 18 yılda sonuçlanan dava için tazminat kararı
18 Eylül 2020 11:08
|Dinleme kayıtları imha edilmeyen kişinin bireysel başvurusunda ihlal kararı çıktı
18 Eylül 2020 10:32
|Enis Berberoğlu, MİT tırları davasında yeniden yargılanacak
17 Eylül 2020 16:19
|Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu AYM gündeminde
15 Eylül 2020 10:31
|AYM, eşe karşı şiddette 'şikayete gerek yok' dedi
11 Eylül 2020 13:25
|AYM, şehirler arası yürüyüşü engelleyen maddeyi iptal etti
11 Eylül 2020 11:12
|Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat
10 Eylül 2020 13:08
|Cinsel saldırı mağdurunun kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali
10 Eylül 2020 13:05