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AYM, belediye başkanlarının dava açma yetkisinin iptali istemini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği"ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini 24 Eylül'de esastan ele alacak.
 21 Eylül 2020 12:46
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AYM, belediye başkanlarının dava açma yetkisinin iptali istemini görüşecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), "Belediye başkanının, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabileceği"ni düzenleyen kanun hükmünün iptal istemini 24 Eylül'de esastan ele alacak.

Tekirdağ 2. İdare Mahkemesi, baktığı bir davada uygulama konusu olan Belediye Kanunu'nun 23. maddesinin üçüncü fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi başvuruyu, 24 Eylül Perşembe günü yapılacak gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağlayacak.

Belediye Kanunu'nun iptali istenen, "Meclis kararlarının kesinleşmesi" başlıklı 23. maddesinin üçüncü fıkrası, "Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde idari yargıya başvurabilir." hükmünü içeriyor.
Anadolu Ajansı
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