Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor
|21 Eylül 2020 12:48
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği bildirildi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtildi.
Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği vurgulanan açıklamada, son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir sürecin yaşanmadığı kaydedildi.
Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması uyarısında bulunmuştu.
Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 11:39
|Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince annesine zor anlar yaşattı
21 Eylül 2020 11:16
|Acun Ilıcalı'nın kampanyasına ünlü isimler destek verdi
21 Eylül 2020 10:21
|Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
21 Eylül 2020 09:53
|Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29
|Teknede 'gizli' eğlence rağbet görüyor
21 Eylül 2020 09:00
|45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
21 Eylül 2020 08:40
|Beynin ilacını Türkiye'de bulacak
21 Eylül 2020 08:29
|Maskesiz vatandaş: Takmayacağım, her gün hap yutuyorum!
21 Eylül 2020 08:27
|Kütahya'da virüsten ölen kişi et aracında taşındı
21 Eylül 2020 07:48