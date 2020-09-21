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TBMM Karma Komisyonu, tecavüz suçlaması bulunan vekil için toplanacak

-TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olarak, Karma Komisyon başkanlığını yürüten Bekir Bozdağ, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu, 2 Ekim'de toplantıya çağırdı
 21 Eylül 2020 12:52
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TBMM Karma Komisyonu, tecavüz suçlaması bulunan vekil için toplanacak

- TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı olarak, Karma Komisyon başkanlığını yürüten AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüşmek için Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonu, 2 Ekim'de toplantıya çağırdı.

Bozdağ başkanlığındaki komisyon, 2 Ekim Cuma günü saat 10.30'da toplanacak.

HDP'den ihraç edilen Çelik için 22 Temmuz'da Meclis Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmek üzere 1. Hazırlık Komisyonu kurulmuştu.

Hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "tehdit" suçlamasıyla fezleke düzenlenen, yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen Çelik için oluşturulan hazırlık komisyonu, tamamladığı raporunu, 3 Eylül'de Karma Komisyona teslim etmişti.

Hazırlık Komisyonu, bir milletvekilinin bu tür bir olayla isminin dahi zikredilmesinin son derece yanlış olması ve yasama organının saygınlığının zedelenmemesi amacıyla konunun adli açıdan tüm yönleriyle incelenerek yargı organlarınca nihai olarak karara bağlanması gerektiği sonucuna varmıştı.

Hazırlık Komisyonu, bu nedenle soruşturmaya devam edilebilmesi için Bağımsız Mardin Milletvekili Çelik'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliğiyle karar vermişti.

Karma Komisyon, hazırlık komisyonu raporunu ele alarak dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek.

Karma Komisyon raporu, Genel Kurul gündemine gelecek ve burada görüşülerek karara bağlanacak. Genel Kuruldaki oylama gizli yapılacak.
Anadolu Ajansı
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