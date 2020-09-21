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Otomobilinin üzerine çıkan saldırganı, karakola kaputta götürdü

Bursa'da Osman T., köpeğe çarpmasından sorumlu tuttuğu Yasemin Erdem'in otomobilinin önünü kesip, 2 akrabasıyla birlikte tekmeledi. Erdem'in ise kaputun üzerine çıkan Osman T.'yi 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
 21 Eylül 2020 13:09
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Olay, 11 Temmuz'da Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Üreğil Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Yasemin Erdem (35), otomobiliyle seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yavaşladı. Erdem, köpeğin çekilmesinin ardından yola devam etti. İddiaya göre, yoldan çekilen köpeğe, karşı yönden gelen Osman T.'nin (20) kullandığı otomobil çarptı.

Osman T. ve aracında bulunan 2 kişi, köpeğe çarpmalarının sorumlusunun Yasemin Erdem olduğunu savundu. Bunun üzerine Osman T., Orhangazi-İznik yolu otoban köprüsü altında, otomobiliyle Yasemin Erdem'in aracının önünü kesti. Osman T. ile birlikte babası Mahmut T. (49) ve amcası Mustafa T. (53), araçtan inerek, Erdem'in otomobilini tekmelemeye başladı. Erdem ise otomobilinin kapılarını kilitledi. Bu sırada Osman T., Erdem'in aracının kaputunun üzerine çıktı.

KAPUTTA 2 KİLOMETRE GÖTÜRDÜ

Panik yaşayan Yasemin Erdem, hemen otomobilini çalıştırdı. Erdem, Osman T.'yi kaputun üzerinde yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki polis merkezine götürdü. Mustafa ve Mahmut T. de otomobili takip etti. Erdem, burada polislerden yardım istedi. Erdem'in şikayeti üzerine Osman, Mustafa ve Mahmut T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Burada ifadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Öte yandan Osman T.'nin, Erdem'in otomobilinin kaputunda gittiği anlar mobese kameralarınca kaydedildi.

'POLİSLER DE KAPUTTA GÖRÜNCE ŞAŞIRDI'

Yaşadığı olayı anlatan Yasemin Erdem, küçük kızı, kız kardeşi ve onun oğlu ile Üreğil Mahallesi'nden Orhangazi'ye doğru giderken, önüne köpek çıktığını, çarpmamak için de yavaşladığını belirtti. Bir süre aracıyla ilerledikten sonra önünün otomobille kesildiğini söyleyen Erdem, "Araçtan 3 erkek indi. Aracımı tekmelemeye ve yumruklamaya başladılar. Büyük korku yaşadık.

O esnada daha sonra isminin Osman olduğunu öğrendiğim şahıs, arabamın kaputuna çıktı. Aynı anda aracımın önü de açılınca ben hareket ettim. Olay yerinden yaklaşık 2 kilometre ileride şehir merkezi girişinde trafik lambalarına kadar geldik. Yolda hareket ederken olabildiğince yavaş gittim ki kaputtaki genç düşsün istemedim. Trafik lambalarında kırmızı ışıktayken daha önce önümü kesen otomobil gelip, kavşakta bana çarparak tekrar önümü kesti. Yeşil ışığın yanması ile yeniden hareket ettim. Şehir içinden kornaya basarak Emniyet Müdürlüğü önüne kadar gittim. Polisler de şaşkınlık yaşadı. Şahsı alıp emniyet binasına soktular. Daha sonra kendilerinden şikayetçi oldum. Ben ve yanımdakiler hala o felaket anlarını yaşıyoruz" dedi.
DHA
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