Bakan Pakdemirli, kuru kayısı alım fiyatını açıkladı
Pakdemirli: 2020 yılı 4 numara kuru kayısıyı kilogram başına kükürtlenmiş için 21 liradan, kükürtlenmemiş (gün kurusu) için 23 liradan alıyoruz
|21 Eylül 2020 13:22
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