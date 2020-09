Traverten taş nedir?

Karbondioksit açısından zengin olan ve kalsiyum bikarbonat içeren sularda boşluklar oluşmasıyla meydana gelen taşlara verilen isimdir. Süngeri andıran gözenekli yapısı ve dokulu olması göze çarpan ilk detaylardır. Fay hatlarının bulunduğu alanlarda ve mağaralarda görülmektedir. Tektonik, karstik ve volkanik alanlarda görülmektedir. Oluşumu mermer ve granitler kadar uzun sürmez. Oluşumunu tamamlamadan yeryüzüne çıkar. Ülkemizde en çok Pamukkale- Denizli'de bulunmaktadır. Buranın dışında Antalya'da yaygın görüldüğü yerlerden biridir. Traverten taşların oluşumu sırasında açığa çıkan gazlar yüzeyinin boşluklu ve delikli olmasına neden olmaktadır. Çıkan taşlar çeşitli işlemlerden geçerek kullanılır hale getirilir. Renginden dokusuna pek çok çeşidi bulunmaktadır. Bu farklılıkları oluştukları yerler ve oluşum aşamaları sağlamaktadır. Traverten taş işlenerek pek çok alanda kullanılmaktadır. Delikli ve pürüzlü yapısıyla hoş görünmekte ve kullanıldığı alanı modern hale getirmektedir.

Traverten Taşı Özellikleri Nelerdir?

İçinde kirecin çökelmesiyle oluşan doğal taşlardan biridir. Kaplıca ve kalsiyum karbonatlı suların bulunduğu yerlerde oluşur. En belirgin özelliği delikli yapısıdır. Oluşumu sırasında bu delikler meydana gelmektedir. Bu delikli yapı ile eskimiş, otantik bir görünüş elde etmektedir. Farklı renk seçenekleri de bulunmaktadır. Traverten oluşumu hakkında akademik yayınlar için tıklayınız. Bu renk seçeneklerini doğal kaynak sularının içerisindeki mineraller vermektedir. Bu mineraller ile kızıl, kırmızı, sarı, gri, ceviz gibi renkleri vermektedir. Traverten taş delikli yapısı sayesinde kaymaz bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle havuz kenarlarında, bahçede, mutfakta, banyoda çokça tercih edilmektedir. Bu taşın diğer bir özelliği ise hafif olmasıdır. Bu nedenle pek çok alanda rahatlıkla kullanılabilir. Deliklerine kendinden yapılan dolgu uygulanarak cilalanır. Cilalamayı taşıyan bir malzemedir. Uygulanan iklime dikkat edilmesi gerekir. Sıcaklık farkının gün içinde fazla olmadığı yerlerde daha sık kullanılabilir.

Günümüzde en önemli konu sağlıktır. Sağlığımız her şeyin üstünde geliyor. Aldığımız her ürünün sağlıklı ve doğal olmasına dikkat ediyoruz. Doğal taşlardan oluştuğu için aynı zamanda sağlıklı bir üründür. Görünüşü de estetik durmaktadır. İçerisinde kireç barındırdığı için antibakteriyel ve hijyeniktir. Doğal taş olduğu için bakıma ihtiyacı yoktur. Temizliği de oldukça kolaydır. Yıkayarak ya da sadece silerek temizlemek yeterlidir. İç ve dış mekanda kullanıma yatkın bir malzemedir. Kullanıldığı alanı doğal ve modern gösterir. Bu doğal malzemelerin fiyatları da oldukça uygundur. En ekonomik dekorasyon malzemeleri arasındadır. Yapay taşlara oranla daha uzun ömürlüdür.

Traverten Taşların Kullanım Alanları Nerelerdir?

Gerek görünümüyle gerekse kullanışlılığı ile oldukça popüler olan bir mimari malzemedir. Aynı zamanda ekonomik olarak da uygundur. Doğal taş olduğu için de sağlığı tehdit etmemektedir, hatta hijyenik bir malzemedir. Traverten taş her mekana ve her bütçeye uyum sağlayan bir malzemedir. Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurulduğunda her ortamda ve her yerde kullanılmaktadır. Geniş renk seçeneği ile de her mekana uyum sağlamaktadır. Hafif oluşuyla iç ve dış mekanda kullanılmaktadır. Dış ve iç mekanda duvar kaplamalarında uygulanmaktadır. Binanın dış duvarı, bahçe duvarları, bina içi duvarları, süs havuzu duvarı dış mekanda duvar kullanım alanları olarak sıralanabilir. Bu malzemenin kaydırmaz özelliği bulunduğu için dış mekanda havuz zemin döşemede, havuz kenarında, havuz merdiveninde de kullanılmaktadır. İç mekanda ise banyoda yer döşemesinde, lavabolarda, mutfak duvarında, şömine üzerinde, zemin döşemelerinde kullanılmaktadır. Hatta bu saydıklarımız dışında aklınıza gelen her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her mobilyaya, her duvara uygun renk seçenekleri ile evinizi ve bahçenizi daha ferah, daha modern hale getirebilirsiniz. Temizliği de oldukça kolay olduğu için iç mekanda her odada bu doğal malzemeye gönül rahatlığı ile yer verebilirsiniz.

Döşeme Olarak Traverten Taşlar

Traverten, birçok kullanım alanına sahiptir. Hem yapısı hem de görüntüsü gereği hem iç hem de dış mekanlarda kullanıma uygundur. İç mekanda yer döşemesi, duvar kaplaması, merdiven basamakları, banyolar, iç mekan patlatma duvar kaplaması vb. alanlarda kullanılırken; dış mekanda da duvar kaplaması, merdivenler ve kaymaz yapısından dolayı havuz kenarlarında kullanılmaktadır. Birçok yerde kullanıma uygun olmasına rağmen en çok tercih edildiği alan traverten yer döşemedir. Zeminde oldukça dekoratif duran traverten, dış alanlarda yürüyüş yolu gibi yerlerde yer döşemesi olarak kullanılmaktadır. Dış mekanda traverten yer döşemesi kullanılacaksa, dekoratif görüntüsü sebebiyle daha çok French Pattern setler tercih edilmektedir. Traverten döşeme fiyatları genellikle standart plakalar üzerinden hesaplanır; standart plaka kalınlıkları 2-3 cm olmasına rağmen, kullanılacak olan yere ve ihtiyaca göre farklı kalıplarda üretilebilmektedir. Bu yüzden fiyatlar da değişkendir. Kaymaz yapısı sayesinde, banyo gibi ıslak alanlarda traverten yer döşeme tercih edilmektedir. Kendi içerisinde çeşitleri mevcuttur.

Cilalı traverten yer döşemesi: Zeminin tamamen pürüzsüz ve parlak görünmesi için cilalanarak kullanılan travertenlerdir.

Honlu traverten yer döşemesi: Yüzeyin ipeksi mat görünmesi için uygulanan işlemdir. Cilalandığında bir kısmı kaybolan kaymazlık özelliği bu şekilde varlığını daha fazla korur.

Patinatolu traverten yer döşemesi: Travertenyüzeyinin sert fırçalarla eskitilmesi sonucu oluşan ve taşın gerçek dokusunun ortaya çıkmasını sağlayan yöntemdir Kaydırmazlık özelliği honlu traverten yer döşemesinegöre daha fazladır.

Eskitme traverten yer döşemesi: Travertentaşlarının çakıllarla dolu kazana atılıp vibrasyon yöntemiyle eskitilmesi işlemidir. Taşların ve çakılların birbirine çarpması sonucun travertentaşları oval şekil alır. Kaydırmazlık özelliği diğer çeşitlere göre en üst seviyededir. Banyo ve havuz kenarı gibi yerlerde tercih edilen traverten yerdöşemesiçeşididir.

Duvar Kaplama Olarak Travertenler

Traverten duvar kaplamasının uygulandığı alanlar, yapının dış cephesinde cephe kaplama malzemesi olarak yaygın olarak kullanılmakta, iç cephe mahallerinde de duvar kaplama imalatı olarak yapılabilmektedir. İç mahallerde genellikle kurumsal ve ticari yapıların giriş ve galeri boşluklarında, kolon giydirmelerinde, koridor ve kat hollerinde bu uygulamalara rastlamaktayız. Asansör etrafındaki görsel zenginliği sağlayan asansör sövesi traverten duvar kaplama imalatını da birçok yerde görmekteyiz. Konutlarda ise görselliği ön plana çıkarmak amacı ile televizyon ünitesi çevresinde, mutfak tezgah üzeri duvar arasında kullanıldığı gözlemlenmektedir. Islak hacim imalatı olarak ise tuvaletlerde, banyolarda, havuzlarda doğal taş duvar kaplaması uygulamaları yapılmaktadır.

Traverten duvar kaplama uyguma çeşitleri 2 türlüdür. Birinci olarak, doğal taş olan bu malzemeyi duvara harç yardımı ile yapıştırarak uygulayabilirsiniz. Diğer çeşidi ise duvarda mekanik çelik konstrüksiyon imalatı uygulayarak, traverteni bu konstrüksiyon ile birlikte taşıtmanız olacaktır. Peki hangi yöntem kullanılmalı, buna nasıl karar verilmelidir? İşte bu hususta, öncelikle malzemenin kalınlığı ve uygulama yapılacak yüzey ve yüksekliği çok önemlidir. Traverten taşınızın et kalınlığı fazla veya duvar yüksekliğiniz 3 metreyi aşıyor ise duvar kaplama imalatınızı mekanik çelik konstrüksiyon ile yapmanız gereklidir. Aksi takdirde, taş kalınlığının fazla olması ve yüksek katlardaki rüzgarın etkisi ile taş cephe yüzeyinden ayrılarak düşmeye neden olacak, çevreye zarar verecektir.

Yapıştırma ile uygulama yöntemi dekoratif süsleme amacı ile olan yerlerde kullanılmalı, düşeyde fazla yük binmesi halinde çelik taşıyıcı tercih edilmelidir. Binanın alacağı yük, taşın laboratuvar analizlerine göre hesaplanan kendi yükü gibi statik hesapları da program aracılığı ile yapabilir, bu doğrultuda çıkan sonuca göre de hangi yöntemi seçmeniz gerektiğine karar verebilirsiniz.

Traverten Taş Fiyatı Nedir?

Uygulandığı ortamı şık ve güzel hale getiren bu doğal taş pek çok alanda tercih edilmektedir. Farklı boyutlarda, farklı renklerde, farklı görünümlerde bulunmaktadır. Fiyatı ise malzemenin çıkarıldığı ve işlendiği yere göre, malzemenin işlenmesine göre farklılık göstermektedir. Uygulayacağınız alanın büyüklüğü ve ne büyüklükte traverten taş kullanacağınıza bağlı olarak da fiyat değişmektedir. Çıkarılan ve işlenen yerlere yakınlık ve uzaklığınız fiyatı belirleyen diğer bir unsurdur. Bu doğal mimari taşı kullanmak, mekanınızı ferah bir hale getirmek istiyorsanız traverten taş işleyen firmalar ile iletişime geçerek fiyat alabilirsiniz. Yine firmalarda uygulanan kampanyalardan haberdar olarak daha uyguna bu doğal taşı evinize, iş yerlerinize uygulayabilirsiniz. Bunun için firmalarla iletişime geçmeniz, fiyat almanız, sevdiğiniz mekanları daha da sevilir hale getirmeniz için yeterlidir.