1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 37 yaşındaki işçi Selami Taşbaş, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.
 21 Eylül 2020 14:38
Yazdır
Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 37 yaşındaki işçi Selami Taşbaş, alışveriş sırasında eline geçen hatalı basılmış 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri olduğu düşüncesiyle satışa çıkardı.

Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Taşbaş, 50 liralık banknotun sağ üst köşesinde yer alan '0' rakamının çıkmadığını fark edince parayı bankaya inceletti. Paranın sahte olmadığı, hatalı basım olduğu anlaşılınca internette araştırma yapan Taşbaş, koleksiyoncuların hatalı para basımlarına ilgi duyduğunu öğrendi. Banknotun koleksiyon değeri olduğunu düşünen Taşbaş, 50 lirayı 20 bin liradan satışa çıkardı.

Taşbaş, yaptığı açıklamada; 'Bankadan birkaç tane 50 lira çekmiştim. Daha sonra alışveriş yaparken parayı kasiyere uzatırken fark ettim. Hemen değiştirdim. Başka elli lira ile ödeme yaptım. Daha sonra yaptığım araştırmada 50 liralarda hatalı basım olduğunu ve koleksiyon değeri olduğunu öğrendim. Parayı banka da incelettim. Sahte değilmiş. Paranın sol köşesinde de yarım kalmış şekilde sıfır var. Ayrıca üç nokta var. Bende bu paraya 20 bin lira istiyorum' dedi.

Taşbaş, koleksiyoncuların paraya ilgi göstermesini beklediğini sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi
21 Eylül 2020 16:42		 Vaka sayısı artan ilçede iş yerleri ve cami kapatıldı
21 Eylül 2020 16:30
Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu
21 Eylül 2020 16:15		 Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
21 Eylül 2020 15:32
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
21 Eylül 2020 15:28		 104 yaşında koronavirüsü yendi
21 Eylül 2020 15:04
Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik işçisine ödül
21 Eylül 2020 14:27		 Başkan Seçer'den çifte su faturası açıklaması
21 Eylül 2020 13:27
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
20 Eylül 2020 22:21		 200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor
20 Eylül 2020 21:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - Vaka sayısı artan ilçede iş yerleri ve cami kapatıldı16:28 - Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!16:21 - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı16:15 - Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu16:12 - Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor16:09 - BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
16:06 - Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu16:02 - Bakan Albayrak: Tarımsal büyümede Avrupa'da ikinciyiz15:50 - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı15:48 - Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak15:47 - 'Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil beni daha da hasta etti'15:45 - Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa dava
15:40 - İçişlerinden 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 8 bin 495 ekip önlem alacak15:37 - Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi15:35 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği tatili15:32 - Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi15:28 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
15:23 - Bakan Akar: Barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Dolar 7,6 TL sınırını aştı
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
halk pazarı 4
Teşrube 1
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 4
İnto the wild 3
ikna edememek 2
selman öğüt 3
we could be the same 1
bebek arabasından düşen çocuğunu tokatlayan baba 1
Alkollü yakalanan hakimin polislere saldırıp küfretmesi 4
soyup soğana çevirmek 1
SON İLANLAR
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya 13. Bölge Saymanlık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam