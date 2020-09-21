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Yüzüne kızgın yağ döken erkek arkadaşı ceza alınca ağladı: Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu

Cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker hakkında karar verildi. Saldırıya maruz kalan kadın ise, "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diye ağladı.
 21 Eylül 2020 14:42
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İstanbul Küçükçekmece'de 15 Eylül 2019'da cezaevinden izinli çıktıktan sonra birlikte yaşadığı Kübra Tayfur'un (32) vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker (40) "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Şikayetinden vazgeçen kadın gözyaşları eşliğinde "Bu kararı kabul etmiyorum, bırakın onu" diyerek tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, mağdur Kübra Tayfur ile taraf avukatları katıldı. Söz verilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı avukatı Tuğbanur Aslan "Şikayetçiyiz, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık avukatı ise "Mağdur şikayetten vazgeçti, öldürme suçu açısından buna yönelik bir kastın olmadığı aşikardır" şeklinde beyanda bulundu. Son sözü sorulan sanık Ersin Ülker ise "Çok üzgünüm" dedi.

SARILMAYA ÇALIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu sanık Ülker'e 12 yıl hapis cezası verirken, "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan da sanığın 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Kararı duyan Kübra Tayfur ise "Bırakın onu, kararı kabul etmiyorum" diye mahkemede bağırarak tutuklu sanığa sarılmaya çalıştı. Tayfur, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker'in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur'un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker'in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur'un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında "Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlamalarıyla 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.
DHA
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