Adıyaman'da 97 adres karantina altına alındı
Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 adres karantina altına alındı.
|21 Eylül 2020 14:54
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Adıyaman'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 97 adres karantina altına alındı.
Adıyaman merkezde bir günde 97 adres karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında test sonuçları pozitif çıkan vatandaşların kaldıkları ikametleri 14 gün süreyle karantinaya aldı. Pozitif çıkan testler nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros, Bahçecik, Fatih, İmamağa, Karapınar, Mehmet Akif, Sıratut, Sümerevler, Ulucami, Yavuz Selim, Yeşilyurt, Cumhuriyet, Varlık, Kayalık, Musalla, Siteler, Turgut Reis, Yenimahalle ve Yunus Emre Mahalleleriyle Kaş ile Bağpınar Kuyucak Köyünde 97 adresin karantinaya alınmasına karar verildi.
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