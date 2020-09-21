1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

104 yaşında koronavirüsü yendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki kadınının hastanede süren 19 günlük tedavisinin ardından korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu edildi.
 21 Eylül 2020 15:04
Yazdır
104 yaşında koronavirüsü yendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 104 yaşındaki kadınının hastanede süren 19 günlük tedavisinin ardından korona virüsü (Covid-19) yenerek taburcu edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 hastalığına yakalanan 104 yaşındaki Beyaz Kaplan, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Akciğerleri kaplayan enfeksiyon nedeniyle nefes almakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, korona servisinde 19 gün boyunca tedavi edildi. Tedavisinin son üç gününde oksijen tüpü desteği almadı. Son testinin negatif çıkması üzerine 104 yaşındaki Beyaz Kaplan taburcu edildi.

Konuşmakta güçlük çeken Beyaz Kaplan, "Doktor bize çok iyi, çok güzel baktılar. Üç hafta ben burada çile çektim" diye bildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Süleyman Arslan, 104 yaşındaki bir hastanın sağlığına kavuşmasının kendilerine moral olduğunu dile getirerek, "Bu gün 104 yaşında Beyaz Kaplan isimli hastamızı Covid-19 tedavisi sonrası taburcu ettik. Hasta yaklaşık 19 gündür hastanemizde yatarak tedavi görmekteydi. İlk hafta akciğer tomografisi, covid enfeksiyonu lehineyken bu yönde tedavi aldı. İlerleyen günlerde solunum sıkıntısı olan hasta bu yönde tedavisine devam etti. Son 3 gün ise oksijen desteği olmayan, ateşi olmayan, nabzı ve tansiyonu düzelen hastanın genel durumunun düzelmesi üzerine bugün taburcu ettik. Bu ileri yaşta bir hastanın Covid-19 enfeksiyonundan sonra taburcu olması bizler için de bir moral ve motivasyon kaynağı oldu" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi
21 Eylül 2020 16:42		 Vaka sayısı artan ilçede iş yerleri ve cami kapatıldı
21 Eylül 2020 16:30
Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu
21 Eylül 2020 16:15		 Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
21 Eylül 2020 15:32
Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
21 Eylül 2020 15:28		 Hatalı basım 50 liraya 20 bin lira istiyor
21 Eylül 2020 14:38
Ekmek teknesi çöp kovasını eliyle silen temizlik işçisine ödül
21 Eylül 2020 14:27		 Başkan Seçer'den çifte su faturası açıklaması
21 Eylül 2020 13:27
Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
20 Eylül 2020 22:21		 200 yıllık çivisiz cami zamana meydan okuyor
20 Eylül 2020 21:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:30 - Vaka sayısı artan ilçede iş yerleri ve cami kapatıldı16:28 - Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!16:21 - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı16:15 - Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu16:12 - Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor16:09 - BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
16:06 - Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu16:02 - Bakan Albayrak: Tarımsal büyümede Avrupa'da ikinciyiz15:50 - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı15:48 - Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak15:47 - 'Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil beni daha da hasta etti'15:45 - Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa dava
15:40 - İçişlerinden 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 8 bin 495 ekip önlem alacak15:37 - Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi15:35 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği tatili15:32 - Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi15:28 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
15:23 - Bakan Akar: Barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Dolar 7,6 TL sınırını aştı
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı değirmen 1
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 1
mesut Yılmaz 5
bayram ikramiyesinin bütçe dengesini bozması 2
vedat muriqi'nin covid-19 kapması 2
Umudunu Kaybetme 1
ikna edememek 2
sağlık çalışanlarının giydiği elbisenin ıslanması 1
halk pazarı 4
21.09.2020 rıdvan dilmen'in yapacağı konuşma 2
SON İLANLAR
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya 13. Bölge Saymanlık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam