Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği tatili

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçen hafta sonu Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde herkesten gizleyerek 4 günlük tatil yaptığı ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu, önceki hafta Ankara'da kendisini ziyaret eden Kocaeli eski Milletvekili Hurşit Güneş'e kısa ve gözlerden uzak bir tatile ihtiyacı olduğunu anlattı.

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Hurşit Güneş de bu sözler üzerine Kılıçdaroğlu'nu Kandıra'ya davet etti. CHP Lideri de davet sonrası soluğu Kandıra'da aldı.

Kılıçdaroğlu'nun buradaki rehberi de Hurşit Güneş oldu. İkili Bağırganlı'da bir balıkçı teknesine binerek Karadeniz'e açıldı. Teknede de Kılıçdaroğlu, dümene geçti.