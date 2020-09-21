Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
|21 Eylül 2020 15:37
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Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçe müdürleriyle yüz yüze eğitim öncesi bir kafede toplantı yaptı. Ekinci, toplantının fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Vali Şehmus Günaydın'ın talimatıyla, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin dışında maske takmayan üç müdüre de 900 lira para cezası kesildi.
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, bugün başlayan yüz yüze eğitim öncesi dün akşam Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya ve Talas İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı ile kafede bir araya geldi.
Ekinci, kafede üç müdürle birlikte selfie çekip, Twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafta Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin maske taktığı görülürken, diğer üç müdürün bu kurala uymadığı görüldü.
Fotoğrafı sosyal medyada gören Vali Şehmus Günaydın, maske takmayan üç müdür hakkında cezai işlem yapılması talimatını verdi. Bunun üzerine Ekinci, Kaya ve Elmalı'ya, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900'er lira idari para cezası uygulandı.
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