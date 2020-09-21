Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak
|21 Eylül 2020 15:48
|Yazdır
Karabük'te korona virüs (Covid-19) pozitif çıkan ve temaslılarının takibi için 1 Eylül 2020 tarihinde ilk defa başlatılan 'Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması' Türkiye genelinde yapılmaya başlayacak.
Sağlık Bakanlığı tarafından pilot il olarak Karabük'te uygulamaya konulan "Tek Kullanımlık Bileklik Uygulaması" olumlu sonuçlar vermeye başladı. Pozitif veya temaslı hastaların çoğunluğunun evlerde takip edilmesi nedeniyle faaliyete geçirilen uygulama kapsamında kent genelinde yaklaşık 2 bin kişi filyasyon ekipleri tarafından takılan 'Kırmızı' ve 'mavi' bilekliklerle kontrol ediliyor. Uygulama öncesi izolasyona uymayıp kuralları ihlal edenler hakkında artan ihbarlar bileklikler devreye girince sıfırlanma noktasına geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son günlerde korona virüs vak'a sayısında artış görülmesinden dolayı "Covid-19 tedbirlerini yeniden artıracağız" açıklamasını yapmasının ardından olumlu geri dönüşümü olan uygulama Türkiye genelinde yapılmaya başlayacak.
Uygulama kapsamında karantinada bulunan pozitif vak'alara 'kırmızı', temaslı hastalara da 'mavi' bileklik takılıyor. Filyasyon ekipleri tek kullanımlık bileklikleri pozitif veya temaslı kişileri kontrole gittiklerinde göremezlerse kişiler hakkında cezai işlem uygulanacak. Bu uygulama sayesinde şahıslardan kaynaklı virüsün yayılmasının engellenmesi hedefleniyor.
İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, yaptıkları görüşmeler sonucunda sağlık personellerinin önerisiyle hastanelerde kullanılan tek kullanımlık hasta bilekliklerinin pozitif ve temaslı hastalara takılmasına karar verdiklerini ve bu kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alındığını söyledi.
"Uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir rahatlama oldu"
Yırtılmış veya kaza eseri kopmuş olan bilekliklerin bildirilmesi gerektiğinin altını çizen Sarı, 'Onlar için yenisi takalım' dedik. Açıkçası bu uygulamaya geçtikten sonra ihbarlarda azalma meydana geldi. Yani izolasyonu ihlal eden vatandaş sayısında önemli bir azalma meydana geldi ve ciddi bir caydırıcılık sağladığını düşünüyoruz. Tabi bu bir vatandaşlık görevi. Vatandaşlarımızın zaten gönüllü olarak riayet etmeleri gerekiyor ama bazı vatandaşlarımızın zaman zaman izolasyon kurallarını esnettiklerini ve uymadıklarını duyuyorduk. Ama bu uygulamaya geçtikten sonra ciddi bir rahatlama oldu' ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişlerinden 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 8 bin 495 ekip önlem alacak
21 Eylül 2020 15:40
|Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
21 Eylül 2020 15:37
|Adıyaman'da 97 adres karantina altına alındı
21 Eylül 2020 14:54
|Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başladı
21 Eylül 2020 14:09
|209 şehit ve gazi yakınının ataması yapıldı
21 Eylül 2020 13:42
|Bakan Pakdemirli, kuru kayısı alım fiyatını açıkladı
21 Eylül 2020 13:22
|Ceza İnfaz Kurumlarında HES koduyla ziyaret nasıl yapılıyor?
21 Eylül 2020 13:16
|Samsun'da nikah memuru bu kez oğlunun nikahını kıydı
21 Eylül 2020 12:42
|İçişleri Bakanlığı: Selefi derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalmadık
21 Eylül 2020 12:38
|Vali, maske takmayan il milli eğitim müdürünü uyardı
21 Eylül 2020 12:06