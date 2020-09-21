'Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil beni daha da hasta etti'

Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil ne kadar doğru bir ilaç?

Bu soru son günlerde daha sık sorulmaya başlandı.

Önce Allerji İmmunoloji ve Göğüs Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Doktor arkadaşlar şu Hidroksiklorekin olayının COVID de bitmesi gerek artık Başlandıktan sonra yaygın pnömoniyle gelen o kadar çok vaka varki.."

Kafkas Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Başbuğ da, bu ilacın sorgulanması gerektiğini ve gerekirse tedavi protokolünden çıkarılması gerektiğini belirtti. Serdar Başbuğ sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:

- Plaquenil adıyla bilinen Hidroksiklorokin'in Covid-19 tedavisinde rutin kullanımı sorgulanmalı ve gerekirse bu ilaç tedavi protokolünden çıkarılmalıdır. Virüsle savaşmak için güçlü olması gereken bağışıklık sistemi gereksiz yere zayıflatılmaktadır.

- Kendimden edindiğim tecrübeye göre, Hidroksiklorokin kullanımından 5 gün sonra durumum kötüleşti ve akciğerlerimde yaygın pnömoni oluştu. İlk gün tertemiz olan akciğer tomografim, 6. gün tamamen buzlu cam görünümündeydi.

- 7. gün nefes darlığı ve öksürük semptomları ile hastaneye yatışım yapıldı. İlk 6 gün sadece halsizlik, eklem ağrısı ve ateş ile seyreden hastalık bir anda zatürreye çevirmiş ve beni hastanelik etmişti.

- Favipiravir tomografide akciğer tutulumu saptanınca başlandı, hastaneye yatınca da Azitromisin eklendi. 9 ve 11. günler arası felaketti, hiç nefes alamıyordum. 14. gün açılmaya başladım ve şimdi herhangi bir akciğer belirtim kalmadı.

- Bu süreci anlatmadaki amacım, hastalığın ilk başında PCR pozitif gelir gelmez başlanan Hidroksiklorokin adlı ilacın gerekli olup olmadığıdır. Hatta acaba hiç verilmese daha mı iyi olur? Hastalık tespit edilir edilmez Hidroksiklorokin yerine Favipiravir başlansa daha iyi olmaz mı?

- Peki Hidroksiklorokin nedir? Ağızdan alınan bu ilaç, savunma sistemini baskılayıp yavaşlatarak bağışıklık yanıtını zayıflatır. Bu özelliğiyle vücudun kendi kendine saldırdığı bazı hastalıkların (Romatizmal Artrit, Lupus vs.) tedavisinde kullanılır.

- Peki, bağışıklık sistemimizin kusursuz çalışmasına en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanda, hidroksiklorokin ile baskılmak ne derece doğrudur? Benim görüşüm, bağışıklığı baskılayan bu ilacın tedavi protokolünden çıkarılması yönündedir.

- PCR pozitif gelir gelmez, akciğer tutulumu olup olmadığı gözetilmeksizin herkese istisnasız Favipiravir başlanmalıdır. Hidroksiklorokin kesinlikle baştan rutin olarak verilmemeli, kullanımı sadece sitokin fırtınasına giren hastalarla sınırlı kalmalıdır.

- Çünkü hidroksiklorokin bağışıklığı baskılayarak hastalığın pnömoniye dönüşme ihtimalini artırmaktadır. Eğer ben baştan hidroksiklorokin kullanmasaydım, belki de akciğer tutulumum olmayacaktı! Ya da olsa bile bu kadar ağır bir tablo gelişmeyecekti!

- Hidroksiklorokin yerine baştan Favipiravir kullansaydım, akciğerlerim bu kadar yaygın tutulmayacaktı belkide.. Hidroksiklorokin aldığım bu 5 günü kaybedilmiş zaman olarak görüyorum. Bağışıklığı kendi ellerimizle baskıladığımız için zatürreye çevirdiğini düşünüyorum.

- Sonuç olarak, hidroksiklorokin sadece sitokin fırtınası gelişen hastalarda kullanılmalıdır ve Covid-19 tespit edilen her hastaya en başından antiviral bir ilaç olan Favipiravir başlanmalıdır. Pnömoni oranlarını ve ölüm sayılarını ancak bu şekilde azaltmamız mümkündür.