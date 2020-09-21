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ÖABT soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM, ÖABT soru ve cevaplarını yayımladı
 21 Eylül 2020 15:50
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ÖABT soru ve cevapları yayımlandı

2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

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