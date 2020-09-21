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BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
 21 Eylül 2020 16:09
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BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçlarını açıkladı

Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) Görev Yapan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları

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