BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
|21 Eylül 2020 16:09
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Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçlarını açıkladı
Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) Görev Yapan Öğretmenlerin İl İçi Yer Değiştirme Sonuçları
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