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Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz
 21 Eylül 2020 16:12
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Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin yayına başlamasının ardından işlevsizleşen ve görüntü kirliliği yaratan antenlerin kaldırılması için çalışmaların başladığını belirterek, "Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz." dedi.

Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'un manzarasının kirletilmesini engellemek açısından kulenin önemine dikkati çekti.

Bakan Karaismailoğlu, Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici anteninin bulunduğunu ve bugün itibariyle bunların yıkımına başladıklarını bildirdi.

Türkiye'de eskiden beri her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir anten kurduklarını ve bu nedenle Çamlıca Tepesi'nin "metal bir ormana" dönüştüğünü dile getiren Karaismailoğlu, "Artık bu metal ormanı buradan temizleyeceğiz. Hem görüntü hem de elektromanyetik kirliliğinin önüne geçeceğiz." diye konuştu.

- " İstanbul'a turizm değeri olan simgesel bir yapı kazandırıyoruz"

Söz konusu antenlerin hizmet verdiği radyoların, gruplar halinde yayınlarını Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'ne taşıdıklarını anlatan Karaismailoğlu, "Antenlerin sökümlerini an itibariyle başlatmış oluyoruz. Arkadaşlarımız hızlı bir şekilde çalışmaları sürdürecek ve en kısa sürede de bölgeden antenleri temizlemiş olacağız." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, İstanbul'a yemyeşil bir Çamlıca kazandırmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çamlıca'daki metal ormanı temizleyerek İstanbullu vatandaşlarımızı yemyeşil bir Çamlıca'ya kavuşturacağız. Böylelikle hem Türk yayıncılığını zamanın şartlarını yakalamış, akıllı, şık ve çevreci bir yapıyla buluşturuyoruz hem de İstanbul'a turizm değeri olan simgesel bir yapı kazandırıyoruz."

- Kulenin seyir katları ve restoranları için geri sayım

Karaismailoğlu, 369 metre yüksekliğe sahip, 10 bin metrekarelik alana inşa edilen ve Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin deniz seviyesinden 587 metre yüksekte olduğunu söyledi.

Kulenin, sadece bir televizyon ve radyo kulesi olmadığını aynı zamanda İstanbul'un yeni turistik merkezi olacağını dile getiren Karaismailoğlu, seyir katları ve restoranların da yakın zamanda hizmete gireceğini ifade etti.

Bazı radyo gruplarının Büyük Çamlıca'daki idari binalarını da ziyaret eden Karaismailoğlu, Büyük ve Küçük Çamlıca'daki antenlerden yayın yapan 100 radyonun yayınlarını yeni kuleye taşıma işlemlerinin tamamlandığını belirtti.

Karaismailoğlu, "Avrupa'nın en yüksek kulesi olan Çamlıca Kulesi ile dünyada bir ilki gerçekleştiriyor ve tek noktadan 100 radyo yayınını veriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı
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