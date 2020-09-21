Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu
Kazlıçeşme Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu
|21 Eylül 2020 16:15
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