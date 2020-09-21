Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
|21 Eylül 2020 16:21
|Yazdır
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin'in korona virüs testi pozitif çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'a atanan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, halsizlik ve baş ağrısı şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Tekin'e yapılan korona virüs testi pozitif çıktı.
Dünden itibaren evde karantinaya giren Dr. Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her yerde en güzel korunma yöntemi olarak maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyendir. Korona virüs testimin pozitif olduğunu öğrendim. Dünden beri evde karantinadayım. Herhangi bir olumsuz durum şu an için yok. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmeleri" dedi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!
21 Eylül 2020 16:28
|Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor
21 Eylül 2020 16:12
|Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu
21 Eylül 2020 16:06
|Valilerin 'Anadolu aslanı' atışmasına vatandaş da katıldı
21 Eylül 2020 14:20
|Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor
21 Eylül 2020 12:48
|Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 11:39
|Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince annesine zor anlar yaşattı
21 Eylül 2020 11:16
|Acun Ilıcalı'nın kampanyasına ünlü isimler destek verdi
21 Eylül 2020 10:21
|Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
21 Eylül 2020 09:53
|Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29