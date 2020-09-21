Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!

Türkiye'deki koroanvirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları, ağır hasta sayısı ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Kabine toplantısında da bu konu masaya yatırılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de yaptığı açıklamada yeni kısıtlamalarla ilgili "Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF İNSANIMIZ HASSAS DAVRANMADI"

A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi "Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'bu işi sıkı tutmalı' gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir."