1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, canlı yayında yaptığı açıklamada vaka sayılarının artması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yeni kısıtlama ve yasakların duyurulabileceğini söyledi.
 21 Eylül 2020 16:28
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'deki koroanvirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları, ağır hasta sayısı ve ölüm sayıları yeniden yükselişe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz cuma günü yeni kısıtlamaların geleceğinin sinyalini verdi. Kabine toplantısında da bu konu masaya yatırılacak. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü de yaptığı açıklamada yeni kısıtlamalarla ilgili "Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir" ifadelerini kullandı.

"MAALESEF İNSANIMIZ HASSAS DAVRANMADI"

A Haber canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi "Son zamanlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı arttı. İyi bir noktada değiliz. Günlük vaka sayısındaki oynamalar anlamlı değil ama genel tabloya bakıldığında ölü sayısının, ağır vakaların artması önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'bu işi sıkı tutmalı' gibi bir ifadede bulundu. Normalleşmeyle birlikte insanların hayatlarına geri dönmesi ama bunu yaparken de dikkatli olması, salgına tekrar izin vermemesi amaçlanmıştı maalesef insanımız bu konuda gerektiği kadar hassas davranamadı. Sanıyorum kamu yönetimi bazı kısıtlamalar ve yasaklamalarla, bazı yaptırımlarla bu sürecin kontrolü için bazı kararlar alacak. Bugün onları öğrenme fırsatımız olabilir."
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 16:21		 Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor
21 Eylül 2020 16:12
Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu
21 Eylül 2020 16:06		 Valilerin 'Anadolu aslanı' atışmasına vatandaş da katıldı
21 Eylül 2020 14:20
Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor
21 Eylül 2020 12:48		 Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 11:39
Okulda ilk gün...Minik Emir derse girmek istemeyince annesine zor anlar yaşattı
21 Eylül 2020 11:16		 Acun Ilıcalı'nın kampanyasına ünlü isimler destek verdi
21 Eylül 2020 10:21
Bakan Selçuk'tan ilkokul paylaşımı
21 Eylül 2020 09:53		 Genç yetenekler geri dönüyor
21 Eylül 2020 09:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:42 - Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi16:30 - Vaka sayısı artan ilçede iş yerleri ve cami kapatıldı16:28 - Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!16:21 - Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı16:15 - Kablolar yandı, marmaray seferleri durdu16:12 - Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor
16:09 - BİLSEM öğretmenlerinin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı16:06 - Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu16:02 - Bakan Albayrak: Tarımsal büyümede Avrupa'da ikinciyiz15:50 - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı15:48 - Bu ilde uygulanan 'bileklik' uygulaması, Türkiye geneline yaygınlaşacak15:47 - 'Covid19 tedavisinde kullanılan Plaquenil beni daha da hasta etti'
15:45 - Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalışan sanığa dava15:40 - İçişlerinden 'yüz yüze eğitim' açıklaması: 8 bin 495 ekip önlem alacak15:37 - Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi15:35 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun herkesten gizlediği tatili15:32 - Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi
15:28 - Koronavirüsü yenen Belediye Başkanı görevine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Dolar 7,6 TL sınırını aştı
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
İkinci elde fiyat 8 ayda yüzde 85 arttı: Şişirme fiyatlar amacına ulaştı
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iç savaş 1
bebek arabasından düşen çocuğunu tokatlayan baba 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
kırmızı oda 1
2020-21 marcao sezonu 1
masterchef 1
vahşetin çağrısı 2
eşel mobil 1
akbük plajı 2
Ebussuud Efendi 4
SON İLANLAR
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Antalya 13. Bölge Saymanlık Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Afyon Emirdağ SYDV Personel Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam