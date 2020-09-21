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Vali Aydoğdu önlüğü giyip öğrencilere ilk dersi verdi

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte 'Sevgi' başlığı altında minik öğrencilere ilk dersi verdi.
 21 Eylül 2020 16:42
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Aksaray'da 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla minik öğrencilere ilk dersi Vali Hamza Aydoğdu verdi. Sevgi başlığı altında minik öğrencilere ilk dersi veren Vali Aydoğdu, kent genelindeki tüm öğretmenlere önlük hediye ederek öğretmenlerden zorunlu olmamakla birlikte önlüklerle eğitim vermelerini rica etti.

Cumhuriyet İlkokulunda gerçekleştirilen programda bir açıklama yapan Vali Haza Aydoğdu, "7 ay sonra, bu pandemi sürecinden sonra okulların açıldığı ilk gün, bunu samimi olarak söylemem gerekiyor. Öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Çünkü eğitim ne kadar uzaktan olursa olsun yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Onun için bugün Cumhuriyet İlkokulunda yeni eğitim öğretim yılının açılışını yapıyoruz. Birde biz ilk kez bir uygulama başlatacağız. Aksaray Valiliği bugün öğretmenlerimize önlük hediye ediyoruz, bütün öğretmenlerimize. Öğretmenlerimiz istediği kıyafetle okula gelsinler. Ama derse girerken valilik ve milli eğitim müdürlüğü olarak biz öğretmenlerimize bir önlük hediye edelim ve öğretmenlerimiz derse girerken bu önlükleri giysinler, çıkarken de önlüklerini çıkarsınlar. Bunun sebebi de şu, bir farkındalık oluşturalım istedik. Belki Aksaray'dan bir model olur bu, bütün Türkiye'ye yayılır diye düşündük" dedi. İlk dersi veren Vali Aydoğdu burada yaptığı açıklamada da, "Bugün Cumhuriyet İlkokulumuzda ilk dersimizi verdik. İlk dersimizin konusu tabi sevgi. Biliyorsunuz arkadaşlar kainatın yaratılış sebebi sevgidir. Sevgi olmadan toplum olarak, illet olarak bir arada yaşamamız mümkün değil. Bugün bu okulumuzda 1. sınıf çocuklarına bu duyguyu biraz olsun yansıtabilmenin ümidi ile ilk dersimizi verdik. Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize sevgi dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Aydoğdu öğrencilere hediyeler verirken, öğretmenlere de önlüklerini hediye etti.
İhlas Haber Ajansı
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