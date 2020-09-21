Tapuda bu yöntemle sadece imza için müdürlüğe gidebilirsiniz
Tapu satış işlemlerinde klasik yöntem yerine dijital yöntemi tercih edilmesi halinde sadece imza için tapu müdürlüğüne gitmek gerekiyor
|21 Eylül 2020 16:46
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