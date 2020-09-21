Tartıştığı zabıtanın ayağının üstünden kamyonetle geçti
|21 Eylül 2020 17:14
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Olay, Osmangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre zabıta görevlisiyle tartışan Necaattin E. görevlilere silah çekti.
Olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, Yücel Atmaca isimli zabıta görevlisine kamyonete ayağının üzerinden geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Zabıta görevlisi, arkadaşları tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Zabıta görevlisi Yücel Atmaca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zabıta görevlisine aracıyla çarpıp kaçan Şüpheli Necaattin E. evinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
EŞİ UZUN SÜRE DİRENDİ
Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri söz konusu kamyoneti incelemek üzere otoparka çekmek istedi. Bu sırada polisin karşısında duran kadın polislere bir süre direndikten sonra ikna olarak kamyonetin önünden çekildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.
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