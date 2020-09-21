İlk ders polisten, konu koronavirüs
Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid-19) ve alınacak tedbirleri anlattı.
|21 Eylül 2020 17:43
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Adana'da polis, öğrencilere ilk ders olarak yeni tip korona virüsü (Covid-19) ve alınacak tedbirleri anlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, okula başlayan anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti. Öğrencilere "Çocuk Polis Kimliği" hediye eden polis, ilk ders olarak yeni tip korona virüs hakkında bilgi verdi. Polis ayrıca virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini de anlattı. Polis daha sonra maske ve broşür dağıttı.
Polis, velilere de tavsiyelerde bulundu.
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