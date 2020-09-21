Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 16 kişi karantinaya alındı
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından bunlarla temaslı olduğu tespit edilen 13 kişi karantinaya alındı.
|21 Eylül 2020 18:17
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Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 3 kişinin korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından bunlarla temaslı olduğu tespit edilen 13 kişi karantinaya alındı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetleri'nde görevli 1 kişi ve eşinde pozitif vaka tespit edildi. Temaslı olan bir kişinin de test sonucunun pozitif çıkması üzerine diğer 13 temaslı kişi de evlerinde karantinaya alındı. İl müdürlüğüne bağlı spor servisi ve havuzun faaliyetleri tedbir amaçlı durduruldu.
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