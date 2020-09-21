Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı

MEMUR, VELAYETİNDEKİ ÇOCUĞU ÜZERİNE ŞAHIS İŞLETMESİ DEVRALABİLİR Mİ? Devlet memurunun velayeti altındaki çocuğu adına bir firma/işletme devralması mümkün olmakla birlikte, devralınan firma/işletmenin ticari temsilcisi olması 28. madde ile getirilen yasaklama kapsamındadır. Bu durumdaki memur kanuni temsilcilik yetkisi kapsamında üçüncü bir kişiyi ticari temsilci olarak tayin edebilir.