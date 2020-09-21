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Vaka sayısı yeniden bin 700'ün üstüne çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.
 21 Eylül 2020 19:51
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Vaka sayısı yeniden bin 700'ün üstüne çıktı

Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Son 24 saatte 1202 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 268 bin 435'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Bugün 1.743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1.500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir. ' ifadelerini kullandı.

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