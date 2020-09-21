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CHP'li meclis üyesinin darbedildiği iddiasına suç duyurusu

Partiden ihraç edildiği belirtilen Sedat Y. ile yanındaki 3 kişi tarafından darbedildiği iddia edilen CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, suç duyurusunda bulundu.
 21 Eylül 2020 19:10
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CHP'li meclis üyesinin darbedildiği iddiasına suç duyurusu

Partiden ihraç edildiği belirtilen Sedat Y. ile yanındaki 3 kişi tarafından darbedildiği iddia edilen CHP İzmir Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, suç duyurusunda bulundu.

Selçuk Emniyet Müdürlüğüne giden Topalan, dün akşam partilerinden ihraç edilen Sedat Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını, söz konusu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi.

Yücel, "Selçuk Belediye Meclis Üyemiz Serkan Topalan'a yapılan saldırıyı ve saldırganları esefle kınıyorum. Topalan'a saldırıda bulunduğu tespit edilen 4 kişinin hak ettikleri cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Topalan'a, Selçuk CHP İlçe Örgütümüze ve Selçuk Belediyemize geçmiş olsun. CHP İl Başkanlığı olarak şiddetin ve şiddet eylemi gösterenlerin her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.
Anadolu Ajansı
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