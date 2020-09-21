1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TÜSEB Başkanlığına Prof. Dr. Erhan Akdoğan atandı

Prof. Dr. Erhan Akdoğan:- "Bundan sonra da 'İnsan Sağlığı İçin Bilim ve Teknoloji' düsturu ile TÜSEB'e yeni bir ivme ve enerji kazandırmak için bilim insanlarımız ile daha da yakın çalışmaya gayret edeceğiz. Vizyonumuzu sürdürülebilirlik ve ülkemizin sağlık alanındaki stratejik ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyeceğiz"
 21 Eylül 2020 19:12
Yazdır
TÜSEB Başkanlığına Prof. Dr. Erhan Akdoğan atandı

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına (TÜSEB) atanan Prof. Dr. Erhan Akdoğan, başkanlık görevini devraldı.

TÜSEB'den yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreni başkanlığın Koşuyolu'ndaki yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törende davetlilere hitap eden Akdoğan, insanın sevgi üzerine kurulan kainatın en kıymetli varlığı olduğunu dile getirdi.

Akdoğan, bu nedenle insan için yapılan her iyi şeyin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Sağlık alanı, insan için yapılan iyi şeylerin en önde gelenlerinden biridir. Bildiğiniz üzere, TÜSEB sağlık alanına yönelik her türlü bilimsel ve teknolojik çalışmaları yapmak ve desteklemek amacı ile kurulmuş bir kurumdur. Çağımızda artık Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri sağlıkta her zamankinden fazla yer alıyor ve bu araştırmalara fazlasıyla gereksinim duyuluyor." diye konuştu.

Türkiye'nin birikimiyle bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları el birliği ile daha da ileriye götürmeyi hedeflediklerini ifade eden Akdoğan, TÜSEB'i dünyanın önemli kurumları arasında görmek istediklerini söyledi.

Akdoğan, alanlarında dünya liderleri arasına girmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ekibimizle bu amaç doğrultusunda gece gündüz gayret sarf edeceğiz. Bundan önce kuruma hizmeti geçenlere teşekkür ediyorum. Bu süreçte bilgi ve tecrübesi ile büyük katkı sunan değerli bilim insanı pek muhterem Prof. Dr. İlhan Satman hocama özellikle teşekkür ediyorum. Zaten yola beraber devam ettiğimizden kendisinin engin ve derin tecrübelerinden istifade edeceğiz. Bundan sonra da 'İnsan Sağlığı İçin Bilim ve Teknoloji' düsturu ile TÜSEB'e yeni bir ivme ve enerji kazandırmak için bilim insanlarımız ile daha da yakın çalışmaya gayret edeceğiz. Vizyonumuzu sürdürülebilirlik ve ülkemizin sağlık alanındaki stratejik ihtiyaçları doğrultusunda güncelleyeceğiz. Bu görevi bizlere tevdi eden Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

- Prof. Dr. Akdoğan

TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Erhan Akdoğan, 1999'da Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans ve doktora eğitimini, araştırma görevlisi olarak görev yaptığı Marmara Üniversitesinde tamamlayan Akdoğan, doktora çalışmaları esnasında Rehabilitasyon Robotlarının Tasarımı, Üretimi ve Yapay Zeka tabanlı kontrolü üzerine çalıştı.

Akdoğan, 2008-2009'da Japonya Hiroshima Üniversitesinde Biyolojik Sistemler Mühendisliği Araştırma Laboratuvarı'nda doktora sonrası araştırmalar için bulunurken, 2010'da öğretim üyesi olarak Yıldız Teknik Üniversitesinde göreve başladı.

Kurduğu Biyomekatronik Araştırma Laboratuvarı'nda medikal mekatronik alanında birçok araştırma projesi, bilimsel yayın, lisans ve lisansüstü seviyede tez danışmanlığı yapan Akdoğan, ayrıca birçok patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescilleri aldı.

Akdoğan, Temmuz 2020'de Yıldız Teknik Üniversitesinde medikal teknolojiler, robotik ve yapay zeka odaklı olarak faaliyet göstermek üzere hayata geçirilen Biyomekatronik ve Robotik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Müdürlüğünü üstlendi.

Akdoğan ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş'de Sağlık Teknolojileri dikeyinde yürütülen çalışmaların danışmanlığını yaparak birçok girişimin hayata geçmesini sağladı.

Devir teslim törenine TÜSEB Başkanlığına vekalet eden TÜHKE Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman, TÜSEB Genel Sekreterliğine vekalet eden TÜSPE Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Yıldırım, TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ve TÜSEB Ar-Ge Direktörü Prof. Dr. Kazım Yalçın Arğa katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Diyanet Vakfından maske seferberliği
19 Eylül 2020 19:07		 Büfecilerden İBB önünde yüksek zam protestosu
18 Eylül 2020 15:31
Kızılay'dan kan bağışı açıklaması: Sıkıntıdayız, düzenli bağış sürmeli
18 Eylül 2020 15:04		 Veliler ve öğretmenler okulların açılmasına ne dedi?
17 Eylül 2020 18:34
AHEF Başkanı Dr. Sezen: Koronavirüs hastaları ilaç almak için evden çıkıyor
17 Eylül 2020 11:13		 Türk Hava Kurumundan kayyum çalışmalarına ilişkin açıklama
17 Eylül 2020 09:28
Tabipler Birliği'nden Bahçeli'ye yanıt
17 Eylül 2020 09:19		 TEKNOFEST için 100 bin başvuru
15 Eylül 2020 18:15
TESK Genel Başkanından elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı
15 Eylül 2020 11:01		 Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak
15 Eylül 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:22 - Tartıştığı kişiyi vuran eski belediye başkanı tutuklandı19:17 - 65 yaş ve üstüne belli saatlerde seyahat sinyali19:12 - TÜSEB Başkanlığına Prof. Dr. Erhan Akdoğan atandı19:11 - 'Bazı kurumlarda işlem yapmak için Maske cezasının ödenmesi gerekecek'19:10 - CHP'li meclis üyesinin darbedildiği iddiasına suç duyurusu18:59 - Ayının saldırdığı yaşlı adamı köpek kurtardı
18:53 - İkinci Emine Bulut olayı! Boğazını kesti eşarbıyla boğmaya çalıştı18:51 - Çocuklarına işkence yapan cani babanın ifadesi ortaya çıktı18:44 - Sergen Yalçın'ın koronavirüs testi negatif çıktı18:43 - CHP'den Bakan Koca'ya yoğun bakım doluluk oranı eleştirisi18:39 - FETÖ'den gözaltına alınan eski askeri öğrenciler serbest18:30 - Erdoğan: BM'nin yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değil
18:28 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi18:23 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:19 - Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti18:17 - Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde 16 kişi karantinaya alındı18:12 - Virüsten ölen kişi et aracında taşındı
18:10 - MB'nin faiz kararı ne olur? İşte ekonomistlerin öngörüsü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 7,62 TL
65 yaş ve üstüne belli saatlerde seyahat sinyali
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
45 gün arayla ikinci kez pozitif çıktı
ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
iç savaş 1
selman öğüt 3
20 eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü 3
kırmızı oda 1
bebek arabasından düşen çocuğunu tokatlayan baba 1
altın kum plajı 2
münavebe 3
cengiz ünder 1
müze kartı 2
vahşetin çağrısı 2
SON İLANLAR
Afşin Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam