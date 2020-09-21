Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen şehir belli oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olarak öne çıkan kente günlük gelen yabancı turist sayısının 40 binli rakamlara ulaştığını bildirdi.

Vali Yazıcı, makamında ağırladığı Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Ari Maki'nin ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, salgın sürecinin sona ermesinin ardından Antalya'nın yeniden milyonlarca turisti ağırlayacağını söyledi.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı kentte, otellerin ve turizm tesislerinin de yurt dışından gelen misafirlere açıldığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Turizm Bakanlığı Sertifikasyon Belgelerimiz ve otellerde oluşturduğumuz standartlar sayesinde, dünyanın başka şehirlerine turistik amaçlı gitmeyenler, Antalya'mızı tercih etti. Bu süreçte en çok tercih edilen turizm şehirlerinden biri olduk. 5-10 bin seviyelerinde başladığımız yabancı turist sayısında günlük 40 bin rakamlarına ulaştık. Hafta sonları ise bu rakam 45 bin rakamına ulaşmaktadır. Bu rakamlar geçen yıla oranla tabi ki düşük, eylül ayı rakamlarımız ise geçen yılın eylül ayına göre benzerlik göstermektedir. İnşallah bu sürecin sonunda geçmiş yıllardaki rakamları tekrar yakalayıp, daha da fazla yabancı turist sayısına ulaşacağız."

Büyükelçi Maki ise salgın öncesi Helsinki-Antalya ve Gazipaşa havalimanlarında, yaz ve kış sezonlarında direk uçuşların olduğunu hatırlatarak, salgın dolasıyla bu uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Yaklaşık 3 bin civarı Finli vatandaşın Alanya ve Side'de yaşamayı tercih ettiğini belirten Ari Maki, tekrar uçuşların başlamasıyla bu rakamların daha da artacağını tahmin ettiğini kaydetti.