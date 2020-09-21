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CHP, Enis Berberoğlu için Meclis Başkanı ile görüşecek

CHP, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la, AYM'nin hakkında 'hak ihlali' kararı verdiği Enis Berberoğlu ile ilgili olarak görüşecek.
 21 Eylül 2020 19:49
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CHP, Enis Berberoğlu için Meclis Başkanı ile görüşecek

AYM'nin hakkındaki hak ihlali kararının ardından siyasette milletvekilliğine dönüşü tartışılan Enis Berberoğlu için CHP ilk adımı atıyor.

CHP Meclis Grubu, yarın saat 14:00'te AYM tarafından hakkında hak ihlali kararı verilen Enis Berberoğlu ile ilgili olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Hakkındaki mahkeme kararı Meclis'te okutulan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Anayasa Mahkemesi ise, Berberoğlu hakkında 'hak ihlali' kararı vermişti.

DAVA SÜRECİ

Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Ertesi gün gözaltına alınan Berberoğlu, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı.
Memurlar.Net
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