1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski eşinin bıçakladığı hemşire: Ölmek istemiyorum

Diyarbakır'da 4 çocuk annesi hemşire Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Murat Ç. tarafından 4 yerinden bıçaklandı. "Ölmek istemiyorum" diyen Esengül Y., tehditlere karşı çözüm bulamadığını söyledi.
 21 Eylül 2020 19:55
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Diyarbakır'da özel hastanede çalışan 4 çocuk annesi hemşire Esengül Y., 17 ay önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Murat Ç. tarafından 4 yerinden bıçaklandı. "Ölmek istemiyorum" diyen Esengül Y., tehditlere karşı çözüm bulamadığını söyledi.

Olay, geçen cumartesi sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan özel hastanede meydana geldi. Hemşire olarak görev yapan 4 çocuk annesi Esengül Y. (38), 17 ay önce boşandığı ve tehditleri üzerine uzaklaştırma kararı çıkarttığı eski eşi Murat Ç. tarafından çalıştığı özel hastanede 4 yerinden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbeleri ile yere yığılan kadın, hastane personeli tarafından acil servise götürülerek tedaviye alındı. Kalabalıktan faydalanıp kaçan ve kayıplara karışan Murat Ç.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

'KALBİMİ HEDEF ALDI'

Tedavisinin ardından taburcu edilen Esengül Y. kendisini bıçaklayan eski eşinin yakalanıp en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "4 çocuk annesiyim, 18 yıldır evliydim. 17 ay önce açtığım boşanma davasıyla sona erdi evliliğim. Eski eşim hiçbir zaman bunu hazmetmedi. Sürekli hakaret ve tehditleri devam etti. 3 defa uzaklaştırma aldırdım, 8 şikayetim var. Bir çözüm bulamadım. En son yine tehdit mesajı attı. Ben de polise şikayet ettim. Şikayet sonrası daha çok sinirlendi. Bana 'bir daha polise şikayet edersen seni öldürürüm demiştim' diye mesaj attı. Ben de her zamanki hareketleri diye çok ciddiye almadım ama korkuyordum. Sabah her zamanki saatimden 1 saat önce işe taksiyle gittim. İş yerine gelmez diye düşündüm. Bunun için rahat bir şekilde hastalarla ilgileniyordum. Birden bire yanıma hızlı bir şekilde gelip bıçağı sapladı. Kalbimi hedef aldı. Refleks ile kendimi çevirdim, omzuma saplandı. 4 bıçak darbesi aldım. Kendimi ancak bu kadar koruyabildim'' dedi.

'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Murat Ç.'nin tehditlerine karşı çözüm bulamadığını söyleyen Esengül Y, ''Ölmek istemiyorum. Kalabalıktan faydalanıp, kaçtı. Şu an kaçak ve can güvenliğim yok. Bu şahsın hemen yakalanıp en ağır ceza almasını istiyorum. Bunun için ölmem mi gerekiyor? Sesimi lütfen duyun" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Babaannesinin ölüm tarihi için mahkemeye başvurdu
21 Eylül 2020 21:57		 Siirt'teki 'ışık hadisesi' Kovid-19 tedbirleri alınarak izlenecek
21 Eylül 2020 21:04
'Bütün tedaviye rağmen hastayı döndüremedik'
21 Eylül 2020 20:26		 'Psikiyatrist olsam da hastalık beni tedirgin etti'
21 Eylül 2020 20:23
Kovid-19 döneminde en çok tercih edilen şehir belli oldu
21 Eylül 2020 19:35		 Yüz yüze eğitimin ilk gününde, ağlayarak dışarı çıktı
21 Eylül 2020 19:31
Bilim Kurulu üyesinden kısıtlama sinyali!
21 Eylül 2020 16:28		 Diyarbakır İl Sağlık Müdürü koronavirüse yakalandı
21 Eylül 2020 16:21
Çamlıca Tepesi'ndeki eski antenler kaldırılıyor
21 Eylül 2020 16:12		 Pandemi doktoru: Lütfen beni entübe edin diyen hastam oldu
21 Eylül 2020 16:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:57 - Babaannesinin ölüm tarihi için mahkemeye başvurdu21:55 - Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı21:52 - YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde21:50 - Köy imamı su ile çalışan 'ayısavar' kurdu21:47 - Karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi21:45 - Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
21:41 - Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın21:40 - İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı21:37 - Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem21:32 - Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı21:07 - Bankacılıkta yeni dönem başlıyor21:04 - Siirt'teki 'ışık hadisesi' Kovid-19 tedbirleri alınarak izlenecek
21:02 - 700 yıllık Şahabiyye-i Kübra Medresesi ayağa kaldırılacak20:55 - MSB: Ermenistan bir Azerbaycan askerimizi şehit etti20:54 - 3 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili açıklama20:52 - DSÖ: Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok20:35 - Tunç Soyer'den 2 bin öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği
20:31 - Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
65 yaş ve üstüne belli saatlerde seyahat sinyali
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 7,62 TL
'Bazı kurumlarda işlem yapmak için Maske cezasının ödenmesi gerekecek'
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altın kum plajı 2
20 eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü 3
üzerlik otu 1
ikna edememek 3
Bahar Candan'ın başörtülü pozu 4
masterchef 2
kırmızı değirmen 1
akbük plajı 2
salgın yönetilemiyor fırtına kapıda 3
Ebussuud Efendi 1
SON İLANLAR
Afşin Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam