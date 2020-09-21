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Barajda su seviyesi düşünce içme suyunda koku arttı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin son aylarda yaklaşık 8 metre düştüğü belirtildi. Kdz. Ereğli Belediyesi su seviyesinin düşmesiyle birlikte içme suyunda oluşan kokunun giderilmesi için çalışma başlattı.
 21 Eylül 2020 20:05
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin son aylarda yaklaşık 8 metre düştüğü belirtildi. Kdz. Ereğli Belediyesi su seviyesinin düşmesiyle birlikte içme suyunda oluşan kokunun giderilmesi için çalışma başlattı.

Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesinin 8 metre düşmesi ve hava sıcaklığına bağlı olarak şehrin belli bölgelerinde su şebekesinde yaşanan kokunun giderilmesi için Kdz. Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Arıtma Tesisi'nde analizler yapıldı, ek önlemler devreye alındı.

Bursa'dan Kdz. Ereğli'ye gelen konunun uzmanı Çevre Mühendisi Ahmet Hıdıroğlu, ekibiyle birlikte Arıtma Tesisi'nde analiz çalışmalarını tamamladı. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, kokunun giderilmesi için Başkan Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla ek önlemler almaya başladıklarını söyledi. Koca gazetecilere yaptığı açıklamada "Kızılcapınar Barajı'ndaki su seviyesi düşüklüğü ve yaz aylarının kurak geçmesi nedeniyle şehrimize su sağlayan Kızılcapınar Barajı'ndaki bir takım oluşumlardan dolayı koku problemi yaşanmaya başlamıştır. Bununla ilgili mevcut tesisimizde gerekli önlemleri alıyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tesisimizde olmayan kısımlarla alakalı da uzmanlardan yardım alıyoruz. Bursa'dan bu konuda uzman olan çevre mühendisi Ahmet Hıdıroğlu'nu davet ettik. Kendisi bize destek oldu. Yapmamız gereken ve birlikte yapacağımız işlerle alakalı görüş alış verişinde bulunduk. En kısa sürede bu problemi halledeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"Sorun su seviyesinin düşmesi ve mevsim geçişlerinden kaynaklı"

Çevre Mühendisi Ahmet Hıdıroğlu ise suda yaşanan kokunun önümüzdeki günlerde alınan önlemlerle giderileceğini söyledi. Çevre Mühendisi Hıdıroğlu yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

"Belediyemizin içme suyu arıtma tesislerinde, gerek mevsim geçişleri, baraj seviyesinin düşmesi gibi sebeplerden dolayı tat-koku problemi oluşmuş. Ülkemizin çoğu yerinde mevsim geçişlerinde bu sorunlar görülmektedir. Yaptığımız analizler sonucunda tat-koku probleminin kaynağını bulduk. Arkadaşlarla beraber gerekli çalışmaları başlattık. İnşallah önümüzdeki günler neticesini alacağız."

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konunun kökten çözümü için gerekli olan ozon tesisinin kurulumu için Devlet Su İşleri nezdinde girişimde bulunarak ek yatırımların devreye alındığı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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