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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.
 21 Eylül 2020 20:25
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Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Türkiye genelinde gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 28 bin 19 araç sürücüsüne işlem yapıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız başta olmak üzere araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 19-20 Eylül'de ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen hız denetimlerinde 43 bin 718 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde 28 bin 19 araç sürücüsü hakkında "hız ihlali" nedeniyle işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı
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