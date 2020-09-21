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Tunç Soyer'den 2 bin öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020-2021 yılı için eğitime 15 milyon TL bütçe ayırdıklarını ve bu bütçe içinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin tablet ve bilgisayar desteğini verileceğini söyledi. Soyer, ulaşım konusunda da çalışma yaptıklarını söyleyerek, okulların yoğun olduğu hatlara 100 otobüs desteği verileceğini ifade etti.
 21 Eylül 2020 20:35
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Tunç Soyer'den 2 bin öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020-2021 yılı için eğitime 15 milyon TL bütçe ayırdıklarını ve bu bütçe içinde ihtiyaç sahibi öğrencilere 2 bin tablet ve bilgisayar desteğini verileceğini söyledi. Soyer, ulaşım konusunda da çalışma yaptıklarını söyleyerek, okulların yoğun olduğu hatlara 100 otobüs desteği verileceğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için eğitime destek projelerini ve ulaşım önlemlerini açıklamak amacıyla basın toplantısı düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tunç Soyer, tüm okullarının dezenfeksiyonunu sağladıklarını belirterek, "Haftada iki kez dezenfeksiyon çalışmaları devam edecek. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda bin 750 okula ateş ölçer teslim etmeye başladık. Okulların girişinde dezenfektanlı paspaslar teslim etmeye başladık. Her okula 3-4 ay yetecek dezenfektan teslim ediyoruz" dedi.

2 bin çocuğa tablet ve bilgisayar desteği

İhtiyacı olan öğrencilere uzaktan eğitim konusunda da destek vereceklerini söyleyen Tunç Soyer, "4 gigabaytlık 20 bin internet paketi teslim edeceğiz. Tableti ve bilgisayarı olmayan 2 bin çocuğumuza destek veriyoruz. Belediyemize ait olan kurumlarda bilgisayarlı, tabletli tüm mekanlarımızı öğrencilerimizin kullanımın açmaya karar verdik. Şimdilik 36 bilgisayar sınıfı, 14 kur merkezi, 8 çocuk ve gençlik merkezi, 7 kültür merkezi ve 10 mobil aracı EBA'ya erişim noktası olarak hizmet vereceğiz. İnternet erişimin güç olduğu noktalar için hizmeti sağlayan kuruluşlarla görüşüyoruz. Otobüslerimizi hiç erişim olmayan noktalarda mobil hizmet aracına dönüştürerek internet erişimini mümkün kılacağız. Bu çerçevede ilçe belediyelerimizin de aynı çalışmayı yapacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitime 15 milyon TL bütçe ayrıldı

Tunç Soyer, sosyal destekler kapsamında ise 25 bin çocuğa 130 TL'lik kırtasiye paketi hediye edeceklerini söyleyerek, "Bu aynı zamanda kırtasiye esnafımızın da nefes aldıracak bir uygulama. Bir yandan esnafın ticaret hacmi artacak diğer yandan çocuklarımızı ihtiyaçları karşılanacak. İhtiyacı olan çocuklarımız için 25 bin bot ve 25bin mont alımına çıktık. Botsuz ve montsuz çocuk kalmasın uğraşı içindeyiz. Bunu da İzmir esnafından üretim malzemeleri alarak yapacağız. Bu yardımlar okullardan aldığımız listelere göre 1 ve 8. sınıf arasındaki öğrencilere yapılacak. Bu çalışmalara 15 milyon TL'lik bütçe ayırdık. Pandeminin yoğun yaşandığı dönemde İzmir halkı olağan üstü büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Halkın Bakkalı adıyla açtığımız siteye çok güçlü bir destek gelmişti. Burada da benzer bir çalışmayı yapacağız. Fazla tableti ve bilgisayarı olan vatandaşlarımızı ihtiyacı olan çocuklarımızla buluşturacağız. Okullarımıza spor malzemesi desteği de vereceğiz. 137 okulumuza 192 adet basketbol seti, 70 çift hentbol kalesi, 70 takım çok fonksiyonlu voleybol filesi vereceğiz. bin 550 okulumuza yaklaşık 2.6 milyon TL'lik spor malzemesi desteği vereceğiz" şeklinde konuştu.

Okulların yoğun olduğu yerlere 100 yeni otobüs takviyesi

Ulaşımla alakalı düzenlemelerden de bahseden Tunç Soyer, "Geçen yıl mart ayında toplu ulaşım araçlarının kullanımı 1 milyon 900 bin civarındaydı. Pandemide 200 binlere kadar düşmüştü. Şimdi ise 950 bin civarında. Kısacası yaklaşık yüzde 55.7 oranında toplu ulaşımın kullanımı azaldı. Bu da kent içi ulaşımda ekstra bir yük anlamına geliyor. Vatandaşlarımızın toplu ulaşımdan uzaklaşıp özel araçları kullanmasıyla beraber ulaşım ağımızda ciddi bir yüklenme söz konusu oldu. Bir yandan alabileceğimiz tedbirleri gözden geçirirken onların dezenfeksiyonunu yaparak tekrar güven veren bir çalışma yamak istiyoruz. Yeni araç alımına çıkmıştık. Yaklaşık bir yılda 451 otobüs alımını tamamladık. 4'ü sadece engellilere hizmet verecek. Okulların açılmasıyla beraber 44 hatta 100 yeni otobüs takviyesi yapıyoruz. Mevcut otobüs sayımız bin 344'ken bu sayıya 100 otobüs daha ek yapıyoruz. Yeni 400 adet S plakalı aracı kentte kullanmak istiyoruz. Toplu ulaşımı desteklemeye çalışıyoruz. Vapur seferlerini 15 dakikaya indirdik. Ücretsiz çekici hizmetini başlattık. Geçen hafta 23 aracın trafikten çekilimin sağlayarak trafiğin tıkanmasını engellemeye çalıştık. Önümüzdeki günlerde bu uygulamanın daha da faydasını göreceğiz" dedi.

Ulaşımda yeni düzenlemeler

Başkan Soyer, konuşmasının sonunda ise ulaşım konusunda Altın Dokunuşlar adını verdikleri yeni düzenlemelere gidileceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Caddesi Naldöken Kavşağından Konak istikametine doğru saat 07.30-09.30 arasında ve Zafer Payzın'dan Karşıyaka yönüne gidişte de saat 17.00-19.30 saatleri arasında karşı yönden bir şerit alarak ilave şerit uygulamasını başlatıyoruz. Bunun da önemli bir rahatlama yaşayacağını düşünüyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet Bulvarında da sabah düzenlemesi için yeni bir adım atıyoruz. Cumhuriyet Bulvarı, Gazi Bulvarı ve Fevzipaşa Bulvarı arasındaki kesimi sabah 07.30-09.30 arasında çift yönlü çalıştıracağız. Trafiğin azalmasında en önemli uygulamalarda biri kademeli mesaiye geçiş uygulamasıdır. Bu sadece Konak ilçesiyle sınırlı kalacak bir uygulama değil. Sadece kamu kurumlarının yapması da gerekmiyor. Özel sektöründe benzer bir uygulamayı yapması gerek. Herkese iş düşüyor. Önümüzdeki 3-4 hafta içinde çok daha detaylı bir ulaşım düzenlemesi yapacağız. Eğitim öğretim yılının çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum."
İhlas Haber Ajansı
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