1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ: Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yaklaşık 200 aşı adayının klinik çalışmalarının devam ettiğini, mevcut aşı adaylarının işe yarayacağına dair hiçbir garantilerinin olmadığını söyledi.
 21 Eylül 2020 20:52
Yazdır
DSÖ: Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için yaklaşık 200 aşı adayının klinik çalışmalarının devam ettiğini, mevcut aşı adaylarının işe yarayacağına dair hiçbir garantilerinin olmadığını söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde videokonferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi.

Yarın başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul toplantıları öncesi ülkelere çağrıda bulunan Ghebreyesus, DSÖ salgına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) destek istedi.

Ghebreyesus, program için 35 milyar dolar gerektiğini ama şu ana kadar sadece 3 milyar dolar toplanabildiğini, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı ve tedavisinde hedefe ulaşabilmesi için acilen 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) önemine değinen Ghebreyesus, COVAX sayesinde pandeminin kontrol altına alınacağını, salgın kaynaklı ölümlerin azalacağını ve üretilecek aşının tüm ülkelere eşit dağıtımının sağlanmasına çalışılacağını kaydetti.

- DSÖ, 2021 sonunda 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor

Ghebreyesus, Kovid-19 için dünya genelinde halen yaklaşık 200 aşı adayının klinik ve klinik öncesi test aşamasında olduğu bilgisini paylaştı.

Deneme aşamasındaki aşı adaylarının tamamının başarı garantisi olmadığının altını çizen Ghebreyesus, "Şu anda geliştirme aşamasında olan herhangi bir aşının işe yarayacağına dair hiçbir garantimiz yok." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hedeflerinin ise 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmak olduğunu kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü, daha fazla aşı adayının "etkili ve "güvenli" bir aşı bulma şansını artıracağına işaret etti.

Toplantıya katılan, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), üst yöneticisi Dr. Seth Berkley ise bir soru üzerine Çin'in henüz COVAX programına katılmadığını belirtti.

Berkley, Çin ile bu konuda istişarelerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan, GAVI'den yapılan açıklamada, şu ana kadar COVAX programına şimdiye kadar 156 ülke katıldığı belirtildi. Bu ülkeler arasında Çin'in yanı sıra ABD'de de yer almadı.

- "Virüsün çok çeşitli aktarım biçimleri var"

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan ise Kovid-19'un bulaşıcılığına ilişkin bir soru üzerine, virüsün damlacıklar yoluyla yayıldığına inandıklarını, yetersiz havalandırmanın olduğu kalabalık kapalı alanlarda aerosol parçacıklarının da yayılımda etkili olabileceğini ifade etti.

Ryan, "Kanıtlara dayanarak, hala çok çeşitli aktarım biçimleri olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid vakaları o ülkede artınca Sağlık Bakanı istifa etti
21 Eylül 2020 11:39		 Rusya'nın Covid-19 için ürettiği ilaç sadece 168 hastada denendi
20 Eylül 2020 21:53
ABD'de WeChat yasağı mahkeme kararı ile engellendi
20 Eylül 2020 21:37		 Rusya'nın uzun menzilli uçakları havada kalma rekoru kırdı
20 Eylül 2020 21:05
Almanya'nın en zenginler listesinde bir Türk
20 Eylül 2020 15:32		 NASA açıkladı: 'Mavi' dolunay gerçekleşecek
20 Eylül 2020 14:22
ABD yönetimi TikTok yasağını bir hafta erteleyecek
20 Eylül 2020 09:34		 Trump'a zehirli madde içeren paket gönderildi
19 Eylül 2020 23:53
Avrupa'da virüsün merkezi! Son 4 ayın en yükseği
19 Eylül 2020 23:12		 Çin'de bu defa 'brusella bakterisi' salgını paniği
19 Eylül 2020 16:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:57 - Babaannesinin ölüm tarihi için mahkemeye başvurdu21:55 - Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı21:52 - YÖK Başkanı'nın makalesi en çok okunanlar listesinde21:50 - Köy imamı su ile çalışan 'ayısavar' kurdu21:47 - Karantinaya uymayan 3 kişi öğrenci yurduna gönderildi21:45 - Yandex Türkiye ofisini kapatıyor!
21:41 - Çavuşoğlu'dan Ermenistan'a uyarı: Aklını başına toplasın21:40 - İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı21:37 - Antalya'da 3.7 büyüklüğünde deprem21:32 - Selçuk Bayraktar, Cezeri'yi anlattı21:07 - Bankacılıkta yeni dönem başlıyor21:04 - Siirt'teki 'ışık hadisesi' Kovid-19 tedbirleri alınarak izlenecek
21:02 - 700 yıllık Şahabiyye-i Kübra Medresesi ayağa kaldırılacak20:55 - MSB: Ermenistan bir Azerbaycan askerimizi şehit etti20:54 - 3 askerin şehit olduğu çatışma ile ilgili açıklama20:52 - DSÖ: Kovid-19 aşı adaylarının başarı garantisi yok20:35 - Tunç Soyer'den 2 bin öğrenciye tablet ve bilgisayar desteği
20:31 - Bakan Selçuk, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Buket Keleş 15 dakika farkla şehit sayılmadı
65 yaş ve üstüne belli saatlerde seyahat sinyali
İkinci el araçta fiyat daha da artacak
Adana'da, alkollü araç kullanırken yakalanan hakim, polislere saldırıp küfretti
Valinin talimatıyla, 3 ilçe Milli Eğitim Müdürü'ne maske cezası kesildi
Bilim Kurulu üyesi koronavirüse yakalandı
Dolar günü yeni rekorla kapattı: 7,62 TL
'Bazı kurumlarda işlem yapmak için Maske cezasının ödenmesi gerekecek'
60 yaş üzeri ile kronik hastalığı bulunan öğretmenlerle ilgili açıklama
ÖABT soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
20 eylül dünya fenerbahçeli kadınlar günü 3
19.09.2020 trump'a suikast girişimi 3
Ebussuud Efendi 1
kitabe i seng i mezar 2
yüz yüze eğitim 1
telefonuna kılıf takıp,kendisine maske takmayan sürücü 4
altın kum plajı 2
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 3
selman öğüt 3
selman öğüt'ün kemalizme virüs demesi 1
SON İLANLAR
Afşin Öğretmenevi Geçici İşçi Alacak
Unesco Daimi Temsilciliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Riyad Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alacak
Giresun Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
DSİ Konya 4. Bölge Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam