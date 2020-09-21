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MSB: Ermenistan bir Azerbaycan askerimizi şehit etti

MSB: "Ermenistan, Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan, ateşle oynamayı derhal kesmeli"
 21 Eylül 2020 20:55
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MSB: Ermenistan bir Azerbaycan askerimizi şehit etti

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli" ifadeleri kullanıldı.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yukarı Karabağ'ı hukuksuzca işgal eden Ermenistan, şimdi de Tovuz bölgesindeki ateşkesi ihlal ederek bir kahraman Azerbaycan askerimizi şehit etti. Şehidimize Allah'tan rahmet, tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize başsağlığı dileriz. Ermenistan ateşle oynamayı derhal kesmeli!" ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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